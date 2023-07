Estate Teatrale Veronese: 150 biglietti in omaggio alle persone fragili e in difficoltà economica

Cultura e spettacolo, accessibili a tutti. Grazie all’accordo siglato tra il Comune di Verona, Fondazione Banca Popolare di Verona e Banco Bpm, l’Estate Teatrale Veronese è sempre più inclusiva. E spalanca i cancelli del Teatro Romano alle persone fragili e in difficoltà economica, ma desiderose di prendere parte ad una serata di prosa o danza in uno dei contenitori culturali più prestigiosi della città.

Dal mese di agosto prenderà il via il progetto "Tutti a teatro", obiettivo abbattere le barriere economiche e cognitive, oltre agli stereotipi, in grado di tenere lontane le persone svantaggiate dalla vita culturale. Otto serate, ben 150 biglietti destinati agli utenti delle cooperative e associazioni di assistenza del territorio, uomini e donne seguiti dai Servizi Sociali del Comune, in base a regole trasparenti volte ad assicurare la parità di trattamento. Quattro i titoli selezionati: per la danza Giulietta e Romeo del Balletto di Roma che si terrà l’8-9 agosto, mentre per la prosa Romeo e Giulietta #generazionesacrificio l’1 e 2 settembre, Shakespeare and me con Andrea Pennacchi il 6 e 7 settembre, Medea di Euripide il 12 e 13 settembre.

Il progetto, reso possibile grazie al contributo di Fondazione Banca Popolare di Verona e Banco Bpm, non si limita alla gratuità dei titoli di ingresso, ma prevede un vero e proprio servizio di accompagnamento e mediazione culturale, che renderà accessibili gli spettacoli anche dal punto di vista cognitivo e potrà migliorare il gradimento da parte degli spettatori. Questo servizio sarà gestito dall’Associazione Mine Vaganti- Spazio Teatro Giovani, che a sua volta formerà e inserirà persone nel ruolo di accompagnatore e mediatore.

L’accordo è stato presentato mercoledì mattina, a Palazzo Barbieri, dall’assessora alla Cultura Marta Ugolini, insieme al direttore artistico dell’Estate Teatrale Veronese Carlo Mangolini, l’assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni, per Fondazione Banca Popolare di Verona e Banco Bpm Andrea Marconi, per Spazio Teatro Giovani Zorzi Camilla e Silvia Masotti. «Il teatro è cultura, e la cultura deve saper far rete con l’istruzione, il sociale, le politiche giovanili. Far sì che le persone possano venire a teatro significa contribuire ad arricchire il loro bagaglio di conoscenze, così come la consapevolezza che hanno di se stessi – spiega l’assessora Marta Ugolini -. Grazie a partner importanti diamo il via a questo progetto pilota che ci permetterà di creare nuove occasioni per chi generalmente non ha la possibilità di vedere uno spettacolo dal vivo. Ma non solo, queste persone verranno accompagnate per comprendere il valore e il significato di ogni progetto artistico».

«Faremo toccare con mano la bellezza – spiega l’assessora Luisa Ceni -. Tante persone vedono il teatro come superfluo, ma perché non riescono nemmeno a soddisfare i loro bisogni primari. Far sì che questi cittadini possano sentirsi parte della comunità e riservare loro un posto in platea significa rovesciare ogni paradigma. Tra le associazioni già contattate è emerso un grandissimo entusiasmo per un progetto pilota che ha un valore altissimo e che ci auguriamo possa proseguire nel tempo.

«Tra gli obiettivi di Agenda 2030 c’è il benessere del cittadino – aggiunge il direttore Carlo Mangolini -. E il teatro è una delle strade da percorrere per arrivare a questo traguardo. C’è sempre più bisogno di creare e rigenerare senso di comunità, attraverso la bellezza dell’arte e della cultura. Ed è ciò che l’Estate Teatrale Veronese sta facendo. Questo progetto attesta che la collaborazione con aziende, privati, fondazioni può generare qualcosa di fondamentale per la crescita di una società».

«Il progetto – afferma Andrea Marconi di Fondazione Banca Popolare di Verona- Banco Bpm - è in grado di contribuire alla realizzazione di obiettivi di inclusione sociale e di accrescere così il benessere delle persone, in linea con la missione della Fondazione, orientata alla responsabilità sociale. E’ ormai accertato infatti che la fruizione della cultura ha effetti positivi sulla vita delle persone in quanto la arricchisce di momenti di svago e di condivisione».

«La nostra presenza all'interno del progetto ha come obiettivo quello di fornire agli utenti coinvolti elementi utili a trasformare la visione dello spettacolo teatrale in un'esperienza collettiva. Gli spettatori verranno accompagnati nella visione attraverso un momento di confronto e di avvicinamento ai temi dello spettacolo e un momento di raccolta impressioni e elaborazione dei temi alla fine della visione. A ciascuna delle otto serate di spettacolo saranno inoltre presenti giovani mediatori, allievi di Spazio Teatro Giovani, per facilitare la relazione e lo scambio, attraverso i contenuti proposti dagli eventi teatrali, e rendere così il teatro un luogo di incontro, scambio, conoscenza» concludono Silvia Masotti e Camilla Zorzi di Spazio Teatro Giovani. L’Estate Teatrale Veronese è realizzata dal Comune di Verona, in collaborazione con Arteven, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Veneto.