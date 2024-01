Torna a Verona per la sua terza edizione EOS show: previsti quasi il 20% di espositori in più

Ecco i primi numeri di EOS ‘24: tre padiglioni, 290 espositori, 56 dei quali nuovi rispetto alla seconda edizione e 37 stranieri. Numeri non ancora definitivi, relativi alla sola sezione caccia-tiro-outdoor dei padiglioni 10-11-12, ma che la dicono lunga sui risultati della manifestazione fieristica giunta alla terza edizione, ancora prima dell’apertura delle porte. E non parliamo di marchi rappresentati, ma proprio di espositori puri, quelli con il nome sullo stand.

Anche i marchi, comunque, sono in crescita vertiginosa. E tutti quelli che gli appassionati si aspettano. L’organizzazione spiega infatti di avercela messa tutta per costruire una fiera all’altezza del mercato e del made in Italy, una fiera che sia attrattiva per gli appassionati.

«A EOS European Outdoor show ‘24 - si legge in una nota degli organizzatori - ci sarà molto da vedere e toccare, quasi tutto. E ci saranno tante belle e nuove iniziative di richiamo e che aumenteranno l’engagement del pubblico. Cosa aspettarsi di più? Ah, già. Lo davamo per scontato, ma lo scorso 27 novembre 2023 la Giunta della Regione Veneto ha attribuito la qualifica di “rilevanza internazionale” anche per l’edizione 2024 alla manifestazione fieristica EOS- European Outdoor show. Tale qualifica viene attribuita alle fiere che abbiano avuto un congruo numero di espositori e visitatori provenienti da vari Paesi esteri. Nell’ambito delle politiche di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese, le camere di commercio prevedono la concessione di contributi, per incentivare la partecipazione proprio a fiere di rilevanza internazionale in Italia e all’estero. Gli espositori di EOS ’24 potranno così attivare le loro richieste di contributi nei confronti delle camere di commercio, delle associazioni di categoria o degli enti pubblici territoriali che prevedono tali forme di incentivazione».

La pesca, al padiglione 9, non sta a guardare: oltre 70 gli espositori. «EOS ’24 - sottolineano sempre gli organizzatori della manifestazione - conferma l’alta specializzazione sulla pesca a mosca: ci sono tutti i marchi possibili e immaginabili, oltre 70, e si affollano le iniziative. Per il primo anno partecipa l’Italian bamboo rodmakers association-IBRA, associazione che si propone di diffondere l’arte della costruzione delle canne da pesca in bambù. Fornirà tutte le informazioni ai curiosi e farà provare le canne di bambù nella casting pool specificamente allestita. Alla forma di artigianato di IBRA si affianca quella offerta da The Italian Fly tying show, che è ormai un must di EOS. E non solo: è la più importante esibizione italiana di costruzione “dal vivo” di esche artigianali, che raduna oltre 30 costruttori di mosche provenienti dall’Italia e dall’estero. Alla sezione pesca di EOS ’24 hanno dato fiducia marchi importanti di tutto il mondo, anche per la nautica da diporto».

Per tutte le informazioni, sul sito www.eos-show.com è anche attivo un servizio di chat istantanea.