L'annuncio del Parco della Lessinia: «Banco Bpm sarà tesoriere dell'ente per i prossimi cinque anni»

L'Ente Parco Naturale Regionale Naturale della Lessinia ha comunicato di aver ora un suo conto corrente bancario. In base a quanto si apprende, infatti, sarebbe stato raggiunto l'accordo per il servizio di tesoreria con Banco BPM, a cui e? stato affidato l'incarico sino a fine 2027. La filiale di riferimento, secondo quanto comunicato dall'ente in una nota, sara? l'agenzia di Cerro Veronese: «Il Banco BPM - si legge in una nota - fornira? tutti i servizi necessari per rendere l'ente operativo dal punto di vista economico».

«Non e? stato semplice trovare un banca che offrisse un servizio di tesoreria. - ha spiegato il presidente dell'Ente Parco, Giuliano Menegazzi - Prima di tutto come nuovo ente ci siamo accreditati alla Banca d'Italia e al Ministero dell'Economia e Finanze, in secondo luogo abbiamo messo in atto tutte le procedure necessarie per dare questo affidamento».

Lo stesso Giuliano Menegazzi ha poi aggiunto: «Abbiamo quindi proceduto a dare l'incarico, trovando nel Banco BPM, un interlocutore serio e attento alle nostre esigenze, con il quale abbiamo chiuso l'accordo per i prossimi cinque anni». Il presidente dell'Ente Parco Naturale Regionale Naturale della Lessinia ha infine evidenziato: «Questo e? solo uno dei tasselli per la costruzione del nuovo Ente Parco, ente di nuova costituzione, nato con lo scopo di gestire l'area protetta ricadente sul territorio della Lessinia. Il nuovo servizio di tesoreria, permette cosi? all'ente stesso di avere un proprio conto corrente bancario e di essere operativo per poter svolgere le funzioni attribuitegli dalla Regione Veneto».