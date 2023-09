Parcheggio di Eataly si apre a tutti, gratuito e collegato con il resto della città

A partire da lunedì prossimo, 18 settembre, Eataly metterà a disposizione di tutti il suo ampio parcheggio di Via Santa Teresa. I 700 posti auto saranno totalmente gratuiti dalle 7 alle 20 e saranno connessi con il resto della città da sei linee di autobus Atv. L'obiettivo è migliorare la viabilità e renderla più sicura, ridurre l'inquinamento, favorire il trasporto pubblico, fornire parcheggi gratuiti per chi viene da fuori città e riservare ai residenti i parcheggi del centro. Una soluzione che è stata formalizzata ieri con la firma di un accordo tra il Comune di Verona e Eataly.

Il parcheggio di Eataly si trasforma così in un punto di interscambio tra diverse forme di trasporto, per fornire ai cittadini alternative più sostenibili e responsabili per affrontare i tragitti quotidiani.

Parcheggiando gratuitamente da Eataly, si avrà infatti accesso a sei linee Atv, dislocate tra Via Santa Teresa, Viale dell'Agricoltura e Via Scuderlando. Le linee sono la 51, la 52, la 21, la 22, la 61 e la 41 e passano dal lunedì al sabato nella fascia oraria diurna con una frequenza media di 8 minuti. Di domenica e nei giorni festivi, invece, la frequenza è di 20 minuti. E nei prossimi mesi, Atv aggiungerà nuove corse dopo le 20 e implementerà il servizio a chiamata.

Un altro modo per raggiungere il centro di Verona a partire dall'ex ghiacciaia è noleggiare una bici VeronaBike. Sono 30 gli stalli posizionati in Via Santa Teresa e altri 20 in Via del Lavoro. Settembre è inoltre l'occasione giusta per provare il servizio, vista la promozione del mese, con abbonamenti VeronaBike scontati del 30%.

E al ventaglio di scelte alternative all'auto si aggiunge anche l’opportunità di usufruire del noleggio di monopattini.

Il parcheggio sarà gratuito dalle 7 alle 20. E sarà a pagamento dalle 20 alle 23, orario di chiusura di Eataly, ma resterà gratuito per chi avrà effettuato acquisti nel negozio.

Dall'accordo sono però esclusi i giorni di fiera.

La procedura per l’automobilista è molto semplice. All'ingresso nel parcheggio si ritira il biglietto, che sarà gratuito entro le ore 20 e a pagamento fino alle 23, a eccezione di chi mangia o effettua acquisti in negozio.

«Una partnership in grado di offrire un servizio importante a tanti cittadini e cittadine veronesi - ha spiegato spiega l'assessore Tommaso Ferrari - che troveranno un’ampia disponibilità di parcheggi gratuiti, abbinata alla possibilità di raggiungere il centro città o i quartieri limitrofi con mezzi frequenti e sostenibili. È un’opportunità in più che diamo agli automobilisti veronesi, in mesi in cui il cantiere di Città di Nimes è all’opera e invitiamo tutti i cittadini a coglierla. Vedremo con Eataly come andrà questa sperimentazione. Crediamo che la logica della mobilità debba essere sempre più legata all’interscambio. La città è fornita di parcheggi a contorno del centro storico, ma esistono anche parcheggi decentrati che possono offrire servizi aggiuntivi, come in questo caso. In più ricordiamo che la stessa logica riguarda già il parcheggio scambiatore allo Stadio». E Gregorio Amoretti, capo negozio di Eataly Verona ha aggiunto un ringraziamento: «Grazie a Tommaso Ferrari e al suo assessorato per averci coinvolto in questo progetto a favore della mobilità sostenibile di veronesi e turisti, a cui abbiamo aderito con grande entusiasmo».