Sicurezza stradale, Verona Domani annuncia nuovi dossi a Madonna di Campagna: «Per noi è una priorità»

«In risposta all'Ordine del Giorno del Consigliere di Circoscrizione Alessio Carbon di Verona Domani, approvato all’unanimità dal Consiglio, sono stati installati nuovi dissuasori lungo via Gottardo, a Madonna di Campagna». A dare notizia dell'installazione dei dossi nel quartiere di San Michele è il gruppo di Verona Domani, dal quale insistono che «Carbon ha fortemente sostenuto l'implementazione di misure per migliorare la sicurezza stradale in questa zona, e l'installazione dei dissuasori rappresenta un passo avanti significativo in questa direzione. La decisione mira a garantire una maggiore sicurezza per pedoni e automobilisti, riducendo la velocità del traffico e migliorando la vivibilità della zona».

Il Consigliere Carbon ha dichiarato: «La sicurezza stradale è una priorità assoluta per noi. L'installazione dei dissuasori in via Gottardo è il risultato di un impegno costante per migliorare la qualità della vita nella nostra circoscrizione».

Da Verona Domani invitano «la comunità a condividere feedback e osservazioni sull'efficacia di queste misure, al fine di continuare a lavorare insieme per un ambiente più sicuro e accogliente».

«Un ringraziamento alla settima circoscrizione e al consigliere Alessio Carbon per la proposta, che è stata accolta da Commissione e Consiglio e poi realizzata dagli uffici. Da amministratore che ha fatto anni di opposizione so apprezzare e riconoscere che le proposte sensate non devono avere colore politico e che la loro valutazione deve essere asettica rispetto a chi le propone», ha scritto sui social l'assessore Federico Benini.