La onlus "Il grande cuore di Moreno" ha donato un monitor multiparametrico e un sistema di ventilazione alla Pediatria di Legnago

Una donazione importante per i piccoli pazienti della UOC Pediatria e Patologia Neonatale dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago. Si tratta, come spiegato da una nota della Ulss 9 Scaligera, di «un monitor multiparametrico con funzione di monitoraggio avanzato» e di «un sistema di ventilazione non invasiva (per un valore complessivo di euro 6.621,02 IVA inclusa)», entrambi consegnati dalla onlus Il Grande Cuore di Moreno. Alla cerimonia di donazione erano presenti il dott. Pietro Girardi, direttore generale Ulss 9 Scaligera, il dott. Marco Luciano, della direzione medica Ospedale Mater Salutis, il dr. Federico Zaglia direttore UOC Pediatria Mater Salutis con tutto lo staff della UOC Pediatria, con il donatore, Bruno Pirocca, presidente dell'associazione "Il Grande Cuore di Moreno" onlus.

Proprio lo stesso presidente Bruno Pirocca ha dichiarato nell'occasione: «La nostra associazione e? nata nel 2010, ha sede a Verona e porta il nome di nostro figlio Moreno, nato con una cardiopatia congenita molto complessa, operata diverse volte. All'eta? di quasi 16 anni, per una infezione al cuore purtroppo Moreno ci ha lasciato. Lo scopo della nostra onlus e? aiutare i bambini cardiopatici e quando abbiamo saputo che la UOC Pediatria dell’Ospedale di Legnago aveva bisogno di queste attrezzature, in accordo con il nostro direttivo, l'azienda Ulss 9 e il dr. Zaglia, abbiamo provveduto a donarle. Quello che possiamo fare, lo facciamo con amore».

Il dg Ulss 9 Pietro Girardi ha quindi commentato: «Ringrazio l'associazione "Il Grande Cuore di Moreno" per questa donazione alla UOC Pediatria dell'Ospedale di Legnago. Queste nuove apparecchiature permetteranno all’Unita? Operativa Complessa di svolgere maggiori attivita?, in autonomia rispetto ad altri servizi ospedalieri, con importanti ricadute in termini di logistica ed operativita?. Ho ritenuto importante essere presente alla donazione per ringraziare il signor Bruno Pirocca, Presidente dell'Associazione, per aver scelto un ospedale che non ha avuto ruolo rispetto al percorso di cura di suo figlio Moreno ma che, evidentemente, e? riuscito attraverso l'ottimo clima di collaborazione che si respira all'interno dell'Unita? operativa, ad essere "attrattivo". Un clima che mi auguro possa proseguire nell'interesse di tutti, soprattutto dei piccoli pazienti».

Lo stesso direttore della UOC Pediatria Mater Salutis, il dr. Federico Zaglia, ha infine aggiunto: «Una donazione che esprime la fiducia dell’associazione "Il Grande Cuore di Moreno" nei confronti del Mater Salutis di Legnago. L'attrezzatura che ci e? stata donata dall'Associazione non l'avevamo: si tratta di un sistema di ventilazione non invasivo e di un monitor multiparametrico con una funzione di monitoraggio avanzata che ora possono aiutarci nella nostra attivita?, con maggior sicurezza e comfort per i bambini, e una conseguente maggior tranquillita? per i genitori dei piccoli pazienti. Queste donazioni - ha concluso il dr. Zaglia - sono iniezioni di fiducia ed energia che ci spingono ad esercitare la nostra professione con ancora piu? attenzione ed entusiasmo».