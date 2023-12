Carlo Scarpa e il Giappone: finalmente a Verona il film girato anche a Castelvecchio dedicato al grande architetto veneziano

Il padiglione sull’acqua è un viaggio estetico e poetico nell’immaginario del veneziano Carlo Scarpa, uno dei più brillanti architetti italiani del Novecento, e la sua passione per la cultura giapponese. Attraverso le impressioni suggerite dal filosofo giapponese Ry?suke ?hashi, il film ci accompagna nella domanda sul senso della bellezza, tensione che accomuna le opere scarpiane e quelle tradizionali nipponiche.

L’idea di Il padiglione sull’acqua nasce nel 2014 quando i due registi realizzarono una ricerca sul dialogo mai avvenuto tra Carlo Scarpa (1906-1978) e il poeta giapponese Matsuo Basho? (1644-1694), già tradotta nel documentario breve La Pieta? del Vento (2014), ma che qui viene sviluppata rendendo ancor più manifesto l’incontro tra tradizione e modernità?, tra Oriente e Occidente, nell’opera scarpiana e nell’estetica giapponese.

Carlo Scarpa amava definirsi «bizantino nel cuore, un europeo che salpa per l’Oriente», e proprio come l’artista veneziano, Stefano Croci e Silvia Siberini viaggiano attraverso le ispirazioni nipponiche che lo hanno guidato nella sua costante ricerca del senso della bellezza. Per farlo, in Il padiglione sull’acqua si fanno guidare dalle ispirazioni del filosofo Ry?suke ?hashi e dalle testimonianze del figlio Tobia Scarpa, degli allievi Guido Pietropoli, Giovanni Soccol e Guido Guidi, del ricercatore J.K. Mauro Pierconti, degli artigiani Paolo e Francesco Zonon e della maestra di ikebana Shuho Hananofu.

Nel 1978 Carlo Scarpa tornò in Giappone. Nessuno sa con precisione quali fossero i suoi intenti. Il celebre architetto giapponese Arata Izosaki ha ipotizzato che stesse ripercorrendo le stesse tappe del poeta errante Matsuo Basho?, riportate nel diario di viaggio Lo stretto sentiero verso il profondo nord, ma purtroppo morì a seguito di una tragica caduta e non raggiunse mai la meta anelata. Lasciò incompiute delle opere, che lo resero ancora più celebre, come il Memoriale Brion a San Vito di Altivole in provincia di Treviso, scelto anche da Denis Villeneuve tra le location del prossimo capitolo di Dune.

In concomitanza con l’uscita al cinema del 5 dicembre 2023, Il padiglione sull’acqua ha cominciato un tour di presentazioni alla presenza dei registi Stefano Croci e Silvia Siberini e di ospiti dal mondo dell’arte e dell’architettura. A completare la visione, Il padiglione sull’acqua sarà accompagnato nelle sale anche dal cortometraggio Mille Cipressi di Luca Ferri (Italia 2021, 13’) opera razional spaziale dedicata al Memoriale Brion dal geniale regista bergamasco.

I prossimi appuntamenti in Veneto

Martedì 12 dicembre 2023 ore 21, Verona - Cinema Kappadue, in collaborazione con i Musei Civici di Verona, BPM e il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Verona.

Saranno presenti in sala Francesca Rossi, direttrice del Museo di Castelvecchio restaurato su progetto di Carlo Scarpa, Valter Rossetto, collaboratore di Carlo Scarpa, e rappresentanti dell'Ordine degli Architetti PPC veronesi.

Venerdì 15 dicembre 2023 ore 21, Venezia - Cinema Rossini di Venezia, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Venezia.

Giovedì 25 gennaio 2024 ore 18, Treviso - Auditorium Fondazione Benetton, in collaborazione con Ca’ Scarpa che accompagnerà la proiezione con una visita guidata al Memoriale Brion.

Le date sono in continuo aggiornamento, tutte le proiezioni sono consultabili sul sito: https://lnx.caucaso.info/ ilpadiglionesullacqua.