A Verona il Comune distribuisce gratuitamente dispenser per raccogliere le deiezioni dei cani

Ad ogni circoscrizione di Verona saranno consegnati 150 dispenser che i cittadini potranno poi ritirare gratuitamente nella giornata di sabato. Dal Comune spiegano: «Il senso civico vorrebbe che tutti i proprietari di cani raccogliessero in modo diligente le deiezioni dei propri animali quando passeggiano per strada o nei giardini, un segno di civiltà oltre che di rispetto altrui. Se la maggior parte dei cittadini lo fa, ce ne sono alcuni che invece latitano».

Per sensibilizzare i meno zelanti circa l’importanza di un corretto comportamento virtuoso e per premiare i proprietari che virtuosi lo sono, l’amministrazione comunale ha dunque fatto sapere di aver organizzato la distribuzione gratuita di dispenser portatili di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine. «Un progetto volto ad accrescere il senso civico della comunità veronese - ha sottolineato l’assessore ai giardini e arredo urbano Federico Benini - evitando così l'abbandono delle deiezioni su marciapiedi, strade e giardini pubblici. Raccogliere gli escrementi è un obbligo di legge che tutti i proprietari di cani sono tenuti a rispettare. Questa distribuzione gratuita di dispenser portatili - ha precisato Benini - punta non solo ad aumentare l’attenzione ma, soprattutto, ad incentivare i comportamenti virtuosi».

Soddisfazione è stata espressa anche da Giuseppe Rea, consigliere comunale con delega alla tutela degli animali: «È una bella iniziativa che mira a sensibilizzare l'intera comunità riguardo a un problema di inciviltà, - ha detto Rea - dove purtroppo pochi individui irresponsabili creano disagi a tutti. Questa iniziativa dimostra l’attenzione e l’impegno del Comune nella tutelare il benessere pubblico».

La distribuzione avverrà sabato 24 febbraio dalle ore 8 alle 13 nelle seguenti postazioni:

1^ Circoscrizione - Parco delle Maddalene e Bastione di Santa Toscana

2^ Circoscrizione - Sede di via Villa n. 25

3^ Circoscrizione - Pista ciclabile di fianco all'area cani di via Dei Ponti

4^ Circoscrizione - Pista ciclo-pedonale "La vecchia Ferrovia" tra via Tevere e via Torricelli

5^ Circoscrizione - Area cani di Cadidavid

6^ Circoscrizione - Area cani Parco di San Marco

7^ Circoscrizione - Parco Anti

8^ Circoscrizione - Area cani di via Penne Mozze a Poiano

Ulteriori informazioni sono disponibili contattando gli uffici della Direzione Affari Generali – Decentramento, tel. 045 807 7685 - 8530.