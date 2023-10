"Cultura Insieme e Tutt’intorno": patto tra sei Comuni della pianura veronese

"Cultura Insieme e Tutt’intorno" è il progetto che giovedì 5 ottobre è stato presentato nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, il quale ha come finalità la promozione condivisa degli eventi proposti da sei Comuni della pianura veronese: Nogara, Bovolone, Sorgà, Sanguinetto, Gazzo e Cerea.

Alla presentazione sono intervenuti: il presidente della Provincia di Verona, Flavio Pasini; per Nogara, il consigliere Beatrice Mantovani e il direttore artistico del teatro comunale, Mattia Bertolini; per Bovolone, l’assessore alla Cultura Emanuele De Santis; per Cerea, il sindaco Marco Franzoni e l’assessore alla Cultura Cristina Morandi; per Gazzo, il sindaco Stefano Negrini; per Sanguinetto, l’assessore alla Cultura Denise Passilongo e, per Sorgà, l’assessore all’Ecologia e Urbanistica, Greta Rasoli e la presidente della biblioteca, Maria Pia Menozzi. Era, inoltre, presente Angelo Lucchini, assessore alla Cultura di Salizzole, Comune intenzionato a far parte dell’accordo.

Il progetto vedrà già da questa stagione autunnale ospitare negli spazi istituzionali dei Comuni, il materiale informativo relativo agli eventi che si terranno in tutti e sei i paesi. Lo step successivo, sul quale è già stato avviato un confronto, riguarderà l’individuazione di ulteriori nuovi spazi condivisi, on e off line, per la promozione degli appuntamenti culturali. Il terzo step su cui discuteranno le amministrazioni, sarà relativo alla programmazione stessa degli eventi, per evitare sovrapposizioni di date e promuovere cartelloni con proposte culturali integrate.

L’idea di fondo, nel rispetto dell’identità dei sei Comuni e delle associazioni che organizzano o co-organizzano gli eventi, è fornire un’offerta quanto più ricca possibile ai cittadini, garantendo inoltre una corretta e capillare informazione alla popolazione.

Le iniziative messe in rete riguardano: la stagione del Teatro comunale di Nogara; per Bovolone, l’apertura straordinaria di Villa Bodoloni, le letture in biblioteca per i più giovani e la mostra del libro di dicembre; per Sorgà, le iniziative dell’Università del tempo libero; per Gazzo, appuntamenti a teatro e incontri informativi; per Sanguinetto, eventi musicali, teatrali e letterari e, infine, per Cerea, il programma dell’Università del tempo libero, la nuova stagione teatrale, la rassegna del Teatro di Asparetto e due incontri sul rapporto tra genitori e figli.