Deliveroo e Croce Rossa, corsi di primo soccorso per i rider veronesi

Deliveroo estende il suo impegno a favore dei rider con cui collabora e delle città in cui opera. A ottobre, insieme alla Croce Rossa Italiana, la piattaforma ha esteso i corsi di primo soccorso dedicati ai rider di Verona.

Avviate lo scorso anno a Milano e Roma, proseguite poi a Cagliari, Firenze e Torino, le sessioni hanno l’obiettivo di fornire ai rider conoscenze e informazioni su come allertare correttamente il sistema di soccorso e la corretta chiamata al 118 o al 112; come riconoscere un'emergenza con l’accertamento delle condizioni dell’infortunato e l’autoprotezione; come attuare gli interventi di primo soccorso, comprese le manovre di bls (basic life support). Ma anche, informazioni su traumi, malori, ferite ed emorragie.

Il corso di Verona è stato erogato dal comitato scaligero della Croce Rossa Italiana nella sede di Via Mantovana 97. E la partecipazione dei rider, che collaborano in qualità di lavoratori autonomi con la piattaforma, è stata su base volontaria.

«Verona è una città molto importante per Deliveroo, che da sempre ha dimostrato di apprezzare il nostro servizio - ha detto Matteo Sarzana, general manager Deliveroo in Italia - In questa città, come in tutti i territori e le comunità in cui siamo presenti, vogliamo essere protagonisti non solo innovando il modo di fare ristorazione e producendo nuove opportunità di business, crescita e lavoro. Vogliamo esserlo anche dal punto di vista sociale. Ed è in questo contesto che si inseriscono i corsi di primo soccorso messi a disposizione dei rider che collaborano con Deliveroo a Verona. Si tratta di sessioni formative che ampliano e arricchiscono le competenze personali dei rider, la cui presenza, nelle città in cui operiamo, può rivelarsi davvero preziosa per chi dovesse trovarsi in condizioni di bisogno».

“Rendere le comunità pronte ad aiutare è da sempre una delle priorità della Croce Rossa - ha aggiunto Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana - Essere in grado di riconoscere situazioni di emergenza e riuscire ad intervenire tempestivamente e con preparazione, può fare la differenza nel salvare delle vite. Ringrazio tutte le aziende che sono impegnate al nostro fianco in attività formative rivolte al primo soccorso per la sensibilità dimostrata. La partnership con Deliveroo è ormai consolidata, anche in virtù di iniziative rivolte a contrastare la povertà alimentare, sostenendo le famiglie e, più in generale, chiunque abbia bisogno di un supporto davanti ad un fenomeno reso ancor più difficile da arginare a causa delle conseguenze socio-economiche della pandemia».