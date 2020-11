Covid-19, 2302 nuovi casi e 13 decessi in Veneto: 174 pazienti in terapia intensiva

Un altro balzo in avanti nei contagi di Covid-19 è stato registrato in Veneto tra le ore 17 di giovedì e le ore 8 di venerdì, insieme ad altri 13 decessi, mentre gli ospedali hanno visto la situazione rimanere stabile o calare il numero dei pazienti ricoverati. È quanto emerge dall'aggiornamento di Azienda Zero, che indica 2302 nuovi casi in regione, per un ammontare complessivo di 72092 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Di questi 43937 risultano attualmente positivi, 25612 sono i negativizzati virologici e 2543 deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non.

Considerando la sola provincia di Verona, nella medesima fascia oraria, sono emersi 670 nuovi casi per un totale di 13598, di cui 7145 tuttora affetti dal coronavirus, 5779 negativizzati e 674 deceduti, 2 in più rispetto al precedente dato.

Gli ospedali regionali ospitano ora 1301 (-15 rispetto alle ore 17 di giovedì) persone nelle varie aree non critiche, di cui 1184 attualmente positive, e 174 (-4) in terapia intensiva, 5 delle quali negativizzate.

Guardando nello specifico alle strutture ospedaliere veronesi, vedono ora ricoverati 241 (-1) pazienti positivi al Covid-19 in area non critica e 43 (+1) in terapia intensiva. Queste le cifre dei singoli ospedali: 40 a Borgo Roma, 74 a Borgo Trento (di cui 12 in terapia intensiva), 37 a Legnago (di cui 10 in terapia intensiva), 9 a San Bonifacio (di cui 2 in terapia intensiva), 79 a Villafranca di Verona (di cui 15 in terapia intensiva), 2 a Marzana, 4 a Bovolone, 26 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 13 a Peschiera (di cui 1 in terapia intensiva).

Scarica il report delle ore 8 del 6 novembre

