La consigliera comunale veronese Atitsogbe inserita tra le giovani donne under 30 protagoniste del 2022

La consigliera comunale Veronica Atitsogbe è tra le giovani donne under 30 protagoniste del 2022. A decretarlo è D – la Repubblica delle donne, magazine che uscirà domani in allegato al quotidiano La Repubblica. La 28enne veronese, la più votata della Lista Damiano Tommasi Sindaco alle recenti elezioni e tra le fondatrici nel 2019 dell’associazione Afroveronesi, nell’intervista racconta come ha intrapreso il suo cammino nella politica della città, dal primo incontro nel suo quartiere in Borgo Roma con il futuro sindaco Damiano Tommasi fino alla prima seduta del Consiglio Comunale da lei presieduta. «Ancora non ci credo - dice emozionata - è stata una notizia inaspettata e non credevo che qualcuno avesse pensato a me per conferirmi questo premio. È sicuramente un grande onore, tutto è iniziato da poco tempo e non può essere che una grande soddisfazione. Questo dimostra a tutti che, se uno ha una passione, e si vuole mettere a disposizione degli altri, deve intraprendere questa strada, senza arrendersi di fronte ai tanti ostacoli ma provandoci, perché si può fare».

Una strada appena intrapresa con tanto entusiasmo e impegno verso gli altri dalla giovane consigliera comunale: «Sicuramente è stato un cambiamento importante nella vita di tutti i giorni, anche perché molti eletti arrivano preparati, anche mentalmente, all’idea di entrare in Consiglio comunale o organizzare la propria vita in base al compito che abbiamo. In questo momento sono ancora in fase di assestamento, è un grande impegno, ma vedo che ci stiamo riuscendo tutti. Sono soddisfatta per questo riconoscimento, che è anche una grande responsabilità, ma sono comunque consapevole di non aver fatto nulla che nessuno possa fare».

Laureata in Scienze Internazionali, con specialistica in Governance dell’Emergenza, già dalla campagna elettorale Veronica Atitsogbe ha indossato la maglia gialla, simbolo della Lista Damiano Tommasi Sindaco, diventando un punto di riferimento per i tanti giovani e non solo che hanno affidato a lei il loro voto, e verso i quali si rivolge tutto il suo impegno all’interno dell’amministrazione per dar loro voce. Di questo, del Togo, suo paese d’origine, del ruolo della donna all’interno della sua famiglia e della sua visione politica si potrà leggere nell’articolo pubblicato sul settimanale in uscita domani nelle edicole corredato dalle foto della fotografa di Dior, Brigitte Niedermair.