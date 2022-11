Sommacampagna e carobollette, Comune preoccupato per il 2023: «Aumenteranno di circa 4 volte»

Il Consiglio Comunale di Sommacampagna ha approvato il 27 settembre scorso, con delibera numero 76, un’importante variazione al bilancio di previsione 2022-2024, mentre un’ulteriore variazione è stata prevista per il consiglio del 24 Novembre, portando a tre il numero di quelle disposte dal giugno scorso per rivedere gli stanziamenti inerenti i consumi di energia elettrica e gas che incidono in modo significativo, per circa 500 mila euro, sul bilancio dell’ente.

Grazie a 163.450,85 euro di aiuti provenienti dallo Stato previsti con i decreti energia (DL 17/2022), aiuti (DL 50/2022), aiuti bis (DL 115/2022) e aiuti ter (D.L. 144/2022) e a 49.112,56 euro quale somma residua di aiuti che lo Stato aveva erogato al Comune ai sensi del DL 34/2020 art. 106 (Fondone), l'Amministrazione Bertolaso è riuscita a far fronte al rincaro.

La differenza è stata colmata con risorse comunali, tra cui l’avanzo di amministrazione, cioè il risparmio di spesa relativo agli esercizi precedenti al 2022, ma il problema non può considerarsi risolto, in quanto si ripercuoterà anche sul bilancio di previsione relativo all’annualità 2023, con una spesa per i soli consumi di energia elettrica e gas quasi quadruplicata rispetto al passato.

Come spiega l’assessore al Bilancio, Nicola Trivellati, l'Amministrazione dovrà quindi rivedere completamente le spese e i progetti del bilancio 2023, in approvazione da parte del Consiglio Comunale il 22 Dicembre prossimo: «Abbiamo appreso da Anci che molti Comuni non stanno affrontando in questo momento gli aumenti di spesa legati al caro bollette e sono in attesa di interventi più consistenti da parte del Governo. Noi siamo soddisfatti delle prime risposte del nostro bilancio per quanto riguarda l’anno 2022, ma siamo allo stesso tempo molto preoccupati per il bilancio di previsione 2023. In base ai conteggi degli uffici preposti la spesa per le utenze di illuminazione e riscaldamento degli edifici pubblici, scuole comprese, che normalmente si attesta intorno ai 500 mila euro l’anno aumenterà di circa 4 volte. E questo, nonostante il Comune di Sommacampagna investa da anni sull’efficientamento energetico di scuole, impianti sportivi e illuminazione pubblica che certamente ha mitigato l’impatto dei rincari energetici».

Sempre più complicato quindi, negli ultimi due anni, garantire lo standard dei servizi offerti alla cittadinanza, una sfida che non coinvolge solo il Comune di Sommacampagna ma tocca da vicino ogni singolo cittadino, poiché «laddove non si trovi una risposta nazionale ed europea al problema, sempre più gravi risulteranno le ripercussioni sul bilancio e sulle risorse da destinare ai servizi per la Comunità. Diventa sempre più fondamentale, l’importanza di “cercare” fondi attraverso bandi e trasferimenti da enti superiori, anche se normalmente i bandi non finanziano le spese dell’ordinaria gestione. Il nostro compito di Amministratori è comunque quello di cercare di mantenere ben saldo il timone e di riuscire a supportare e sostenere, per quanto possibile i disagi della comunità amministrata» conclude Trivellati.

Nella variazione di bilancio approvata a settembre sono stati registrati 116.700,48 euro di contributi dello Stato a finanziamento dell’impianto di videosorveglianza e 326.459,20 euro di contributi del Gestore dei Servizi Energetici - Gse a finanziamento dell’efficientamento energetico della scuola primaria di Caselle. Inoltre il Comune di Sommacampagna è risultato assegnatario di fondi PNRR pari a complessivi 277.226,00 euro per l’implementazione della digitalizzazione a favore di una migliore fruibilità dei servizi comunali da parte dei cittadini.