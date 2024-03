Due tartarughe per Verona: il capoluogo scaligero è ora ufficialmente "Comune plastic free"

Una sinergia d’intenti che punta verso un obiettivo ambizioso ma necessario, ovvero quello di «ridurre l’abbandono in strada della plastica, o il suo conferimento illecito, e aumentarne la raccolta differenziata.» Amia e Plastic Free lavorano esattamente su questi fronti attraverso «progetti condivisi, anche nelle scuole» e mettendo a disposizione strumenti e dispositivi per tutti i volontari che organizzano giornate di pulizia nelle strade cittadine. Ed è proprio grazie a questa collaborazione che la ccittà di Verona è ora ufficialmente "Comune PlasticFree".

L’associazione di volontariato, nata il 29 luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, ha infatti insignito la città con "due tartarughe" (su un massimo di tre) e il riconoscimento è stato ritirato a Milano dal presidente dell’Amia Roberto Bechis e dall’assessore alla transizione ecologica Tommaso Ferrari. «È un titolo che ci onora molto e ci sprona ad andare avanti nella lunga strada che abbiamo davanti e soprattutto nell’obbiettivo di portare entro tre anni la quota di differenziata al 65per cento: un importante balzo in avanti», ha commentato nell'occasione Bechis che poi ha aggiunto: «La raccolta differenziata e selezionata della plastica è fondamentale e va a salvaguardia della natura e dell’ambiente in cui viviamo».

L'assessore comunale Tommaso Ferrari ha quindi precisato: «La città di Verona deve fare ancora molti passi avanti in termini di raccolta differenziata e con il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, a partire dall’autunno, stiamo avviando una vera e propria rivoluzione in questo senso. Questo premio ci fa però capire che c’è già un associazionismo molto sensibile all’ambiente e per questo ci tengo a ringraziare per la loro disponibilità i tanti volontari che partecipano ogni mese agli eventi di clean-up. La sinergia continua con l’obiettivo di prenderci cura insieme del nostro territorio e renderlo sempre più pulito e vivibile per tutti».

Come ricorda in una nota di Amia, l'associazione Plastic Free Odv Onlus collabora con i territori stipulando protocolli d'intesa che hanno l’obiettivo di generare benefici per il territorio, snellire gli iter burocratici, favorendo le attività di volontariato, e avvicinare l’ente ai cittadini impegnati nella tutela ambientale. «Siamo presenti su tutto il territorio nazionale con circa 1.000 referenti locali che organizzano eventi concreti di pulizia ambientale e sensibilizzazione. - ha detto Giovanna Leardini, referente Plastic Free per il veronese - Il riconoscimento "Comune PlasticFree" è il premio dedicato agli enti che si sono distinti adottando una serie di misure volte a migliorare il proprio territorio per il bene dell’ambiente e per il bene delle future generazioni. Il riconoscimento è uno stimolo rivolto a tutti per la sensibilizzazione su questo tema, pur nella consapevolezza che c'è ancora molto da fare (e ripulire)», ha sottolineato Giovanna Leardini.

I criteri di valutazione per l’assegnazione del riconoscimento si basano su cinque pilastri: lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, collaborazione con l’associazione, gestione dei rifiuti urbani e attività virtuose realizzate. Il riconoscimento ha una durata annuale e la premiazione avviene con la consegna di un trofeo e dell’attestato del livello virtuosità pari a una, due o tre tartarughe. Complessivamente, a livello nazionale sono stati etichettati "PlasticFree" 111 Comuni. Di questi, 13 sono veneti e nel territorio veronese, oltre al capoluogo di provincia, figurano anche i Comuni di Legnago e Caprino Veronese.