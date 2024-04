Il sindaco Dal Cero è senza maggioranza, Montecchia di Crosara commissariata

A Montecchia di Crosara si sarebbe comunque votato nel fine settimana dell'8 e 9 giugno per rinnovare il consiglio e l'amministrazione comunale. Ma a traghettare il Comune fino alle elezioni ci sarà un commissario, nominato oggi, 16 aprile, dal prefetto di Verona Demetrio Martino.

Era da gennaio che il sindaco di Montecchia di Crosara Attilio Dal Cero perdeva pezzi di maggioranza. E la settimana scorsa, con le dimissioni di sette consiglieri comunali su dodici, l'amministrazione ha perso il sostegno necessario per condurre la propria attività in questi ultimi mesi di mandato. Il prefetto Martino non ha potuto fare altro che sospendere il consiglio comunale di Montecchia e avviare la procedura per lo scioglimento. E per garantire il normale funzionamento dei servizi e degli organi comunali, Martino ha nominato la viceprefetta Giulia Calabrese commissaria di Montecchia di Crosara.