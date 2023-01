La Commissione europea approva il Piano strategico della Pac: 36,7 miliardi di euro per i prossimi 5 anni

La Commissione europea ha approvato il Piano strategico nazionale Pac 2023-2027 per l’Italia. Dall'1 gennaio 2023 la nuova "Politica agricola comune" viene quindi attuata contemporaneamente in tutti gli Stati membri dell’Ue e in tutte le Regioni italiane. Secondo quanto evidenziato in una nota dell'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia, grazie all’approvazione del piano, «il settore agricolo, agroalimentare, forestale e delle aree rurali italiane potra? contare su un sostegno complessivo di 36,7 miliardi di euro per i prossimi 5 anni».

Gli obiettivi dichiarati di questo nuovo documento di programmazione sono «il potenziamento della competitivita? del sistema agro-alimentare e forestale in ottica sostenibile, il rafforzamento della resilienza e della vitalita? dei territori rurali, la promozione del lavoro agricolo e forestale di qualita? e la sicurezza sui posti di lavoro, il sostegno alla capacita? di attivare scambi di conoscenza, ricerca e innovazioni e l’ottimizzazione del sistema di governance».

La Giunta regionale del Veneto, al fine di valorizzare maggiormente gli aspetti ambientali, ha deciso di ampliare la rappresentanza a tutti gli Enti Parco presenti nel territorio veneto, al Ttavolo di parternariato. «Esprimo grande soddisfazione per questa importante notizia, - dichiara Giuliano Menegazzi, presidente dell'Ente Parco - negli scorsi mesi avevamo espresso la nostra disponibilita? alla Regione di essere coinvolti come partner di confronto su queste tematiche, la risposta regionale e? stata ancor piu? soddisfacente, visto che tutti i Parchi del Veneto sono stati inseriti nel Tavolo di parternariato».

Lo stesso Giuliano Menegazzi quindi aggiunge: «Come Ente Parco abbiamo gia? inviato un'attenta analisi sui risultati della programmazione precedente 2014-2020, sviluppata coinvolgendo il Comitato Tecnico Scientifico e la Consulta delle Associazioni, rilevando alcune criticita? e avanzando proposte per il futuro per poter rendere la prossima programmazione ed i futuri investimenti piu? adatti ai nostri territori montani, con scelte piu? attinenti alle esigenze di gestione ambientale e di salvaguardia della Biodiversita? che ci contraddistinguono», conclude Menegazzi.