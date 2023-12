Collettore del Garda, il prefetto Martino: «Opera strategica»

Ieri, 7 dicembre, il prefetto Demetrio Martino ha ricevuto il sindaco di Castelnuovo del Garda Giovanni Dal Cero, il presidente dell'Azienda Gardesana Servizi Angelo Cresco e il direttore generale Carlo Alberto Voi. Nel corso dell'incontro è stato illustrato al prefetto lo stato di realizzazione del nuovo collettore del Lago di Garda per il risanamento idrico e ambientale nel collegamento Lago di Garda, Bacino del Po e Adriatico, che riguarda le riviere veronese e bresciana del lago.

Il Prefetto ha valutato l'intervento come strategico per i territori interessati, in quanto consentirà anche la realizzazione di una nuova dorsale di connessione delle reti di distribuzione di acqua potabile dei diversi Comuni che si affacciano sulla sponda veronese del lago. Martino si è reso quindi disponibile per promuovere presso le autorità di governo centrali l'esigenza prospettata del finanziamento ancora occorrente. L'auspicio manifestato dal prefetto è che l'opera possa essere al più presto interamente finanziata.