Ciclovia del Garda, siglato accordo per progettazione del tratto di Malcesine

La giunta regionale del Veneto ha approvato l'accordo di programma tra Regione, Comune di Malcesine e Veneto Strade per la progettazione definitiva ed esecutiva del tratto della Ciclovia del Garda che passa per Malcesine.

Le opere previste a Malcesine consistono nella realizzazione di un collegamento ciclopedonale di circa due chilometri e mezzo. Il costo stimato di circa 1,8 milioni di euro. Il Comune di Malcesine finanzierà con 92mila euro la progettazione definitiva ed esecutiva.

«Dopo l’accordo di programma con Torri del Benaco e quelli con Peschiera, Lazise e Castelnuovo, sigliamo un'intesa anche con Malcesine per accelerare la fase di progettazione dell’opera, in modo da essere pronti nel momento in cui arriveranno i finanziamenti del Ministero delle infrastrutture - ha commentato la vicepresidente della Regione Elisa De Berti - La Ciclovia del Garda porterà un'ulteriore valorizzazione turistica del territorio, contribuendo a portare i visitatori anche nell’entroterra gardesano. In particolare, pensiamo ad un viaggiatore attento alla mobilità sostenibile e rispettoso dell'ambiente».

La Ciclovia del Garda è un itinerario ad anello lungo le sponde del lago di Garda e interessa il territorio della Regione del Veneto, della Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento, per un totale di circa 165 chilometri. Si connette con l'itinerario 7 della rete europea ciclabile EuroVelo e tocca 19 comuni, tra cui 8 in provincia di Verona: Malcesine, Brenzone sul Garda, Torri del Benaco, Garda, Bardolino, Lazise, Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda per una lunghezza di circa 67 chilometri.

L’iter di attuazione ha visto, nel 2021, la consegna al Ministero delle infrastrutture del progetto di fattibilità tecnico economica dell’intera ciclovia, cui è seguita, con deliberazioni regionali, l’approvazione di specifici accordi di programma per l'individuazione e la realizzazione congiunta dei primi lotti funzionali con le amministrazioni comunali interessate.