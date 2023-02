Una ciaspolata sulla neve della Lessinia di 5 km per promuovere il dono di sangue e plasma

Sulla neve, con le ciaspole ai piedi, per dire che c’è sempre bisogno di sangue e plasma. È tornata, dopo tre anni di sospensione a causa della pandemia, la “Ciaspolata in Lessinia” organizzata dai donatori di Fidas Verona.

Domenica 19 febbraio ben 300 partecipanti si sono ritrovati a Malga San Giorgio, a Bosco Chiesanuova, e hanno percorso 5 chilometri sulla neve, passando per Malga Malera, Malga Grolla e Parparo di Sopra.

Ad aspettarli, a Malga Casara, in località Conca dei Parpari, c’erano una trentina di volontari della zona nord di Fidas Verona, che hanno preparato e servito oltre 70 chili di ottimi gnocchi di malga.

Il sole in quota ha reso la giornata particolarmente piacevole, con grande soddisfazione degli organizzatori per questa prima edizione post-covid. «Oltre a dare visibilità al messaggio del dono di sangue e plasma, iniziative come questa ci aiutano a fare squadra e a creare un senso di appartenenza fra i donatori», sottolinea la presidente provinciale di Fidas Verona, Chiara Donadelli. «Dietro a ogni grande evento c’è un gruppo di volontari motivati, che si dà da fare e che ringraziamo per l’impegno», aggiunge Claudio Zanini, coordinatore di zona.

Fidas Verona ricorda che donare è facile: basta essere in buona salute, pesare almeno 50 chilogrammi e avere tra i 18 e i 65 anni. Si può prenotare la propria donazione inviando una mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it o chiamando il numero verde gratuito 800.310.611 (da fisso), lo 0442.622867 (per chiamate da cellulare), il 339.3607451 (per telefonate/sms). Per ulteriori informazioni: www.fidasverona.it.