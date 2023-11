Chiuso tratto della SS 12 a Ceraino, strada transennata e traffico deviato

Per la caduta di alcuni massi, una parte della Strada Statale 12 del Brennero è chiusa da ieri sera, 17 novembre, vicino a Ceraino, nel territorio comunale di Dolcè. Il distaccamento fortunatamente non ha provocato incidenti. E sono in corso verifiche per scoprire il punto in cui si è verificato per procedere alla messa in sicurezza.

Per essere certi che non si verifichino nuove cadute di massi sul manto stradale si stanno eseguendo degli accertamenti e per precauzione un tratto di Statale 12 è stato chiuso. La chiusura è valida per entrambe le corsie e il tratto interessato è stato transennato. Gli automobilisti e gli altri utenti della strada sono costretti a lunghe deviazioni sia in direzione Trento che in direzione Verona. «In direzione Verona - ha spiegato il Comune di Dolcè tramite un messaggio condiviso sui social-network - si potrà raggiungere solo l'abitato di Dolcè, mentre per proseguire oltre sarà necessaria la deviazione da Peri verso Rivalta, per poi proseguire sulla strada provinciale. Viceversa per chi dalla parte sud del Comune volesse procedere in direzione Trento, oltre il paese di Ceraino sarà necessario deviare il proprio percorso dal Passaggio Napoleone e proseguire verso Affi e Valdadige, attraversando successivamente il ponte di Rivalta».

Per gli accertamenti sul distaccamento e le operazioni di messa in sicurezza sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, tecnici di Anas e volontari della protezione civile.