Una doppia cerimonia a Verona per ricordare i defunti e i caduti in guerra

Si è tenuta anche a Verona, nella mattinata di martedì 2 novembre la commemorazione dei defunti, con una doppia cerimonia per ricordare in particolare i caduti in guerra. Una di queste si è svolta al Sacrario militare del Cimitero Monumentale, alla quale ha partecipato anche il sindaco Federico Sboarina, e l’altra al Cimitero Austroungarico, con l’assessore al Decentramento Marco Padovani.

Entrambe le cerimonie sono state organizzate dal Comfoter di Supporto, in collaborazione con il Comune e la Prefettura. Vi ganno partecipato infatti il generale Massimo Scala, comandante delle Forze Operative Terrestri di Supporto, il prefetto Donato Cafagna e il presidente della Provincia Manuel Scalzotto.

Le commemorazioni si sono tenute alla sola presenza di alcune autorità e di due labari, in rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, ma senza i cittadini, in ottemperanza alle misure anti-Covid.