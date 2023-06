Contro la solitudine, al Saval apre un centro di aggregazione per anziani

Mettere a disposizione agli anziani del Saval uno spazio dove stare insieme facendo attività fisica, una partita a tombola, ma anche solo quattro chiacchere bevendo un caffè. Mercoledì prossimo, 28 giugno, dalle 9.30 alle 11.30, prenderà il via allo Steps Point Auditorium del Saval, il centro aggregativo anziani proposto dalla cooperativa sociale Spazio Aperto in co-gestione con l'associazione SpazioLab e in collaborazione con consorzio Solco Verona, Banco di Comunità e università.

«Questo centro è una possibilità che il Comune di Verona, attraverso il progetto Steps, darà per favorire l’aggregazione dei nostri anziani praticando varie attività, fisiche, di aggregazione e di socializzazione - ha detto il presidente della terza circoscrizione Riccardo Olivieri - Iniziative in linea con le finalità del progetto Steps per contrastare la solitudine e coinvolgere queste fasce della popolazione. Esprimiamo grande soddisfazione per l’inizio di questo nuovo servizio. Il centro polifunzionale del Saval è molto importante per il quartiere e per tutta la comunità della circoscrizione, quindi è bene che si cerchi di animarlo il più possibile. Tutti questi percorsi saranno seguiti da personale qualificato».

Il centro sarà aperto tutti i mercoledì mattina e diventerà un punto di incontro per i cittadini over 65 del quartiere che, durante i mesi più caldi dell’anno, potranno svolgere attività socio-culturali attraverso percorsi di inclusione volti al rafforzamento dell'autonomia psico-fisica. Obiettivo infatti è contrastare l’isolamento sociale e la solitudine delle persone anziane, condizioni che possono portare alla depressione e di cura e alla attenzione per la vita quotidiana e per i propri bisogni.

Le persone potranno trovarsi in gruppo per trascorrere alcune ore in compagnia raccontandosi e partecipando alle attività promosse, che risponderanno alle richieste e ai bisogni dei cittadini che frequenteranno lo spazio.

Per la realizzazione del progetto, oltre ad un coordinamento centrale, sarà presente un educatore di comunità, che avrà il compito di proporre attività specifiche per gli anziani, e che si interfaccerà costantemente con il tessuto sociale del contesto per coinvolgere la comunità e gli enti del territorio.

Durante la stagione estiva verrà fatta una mappatura dei bisogni e delle richieste da parte dei cittadini per poi partire in autunno ampliando ancor di più l’offerta sul territorio aprendo il centro anche un secondo giorno.

L’iniziativa è stata presentata dal presidente della terza circoscrizione Olivieri, da Deina Centomo della cooperativa Spazio Aperto con l’educatrice Silvia Capitanio, da Michela Garofalo del consorzio Solco Verona e da Chiara Maccacaro dell'ufficio progetti e politiche europee, coesione territoriale e terzo settore del Comune di Verona.

«Era importante dare un segno ed essere presenti anche aprendo durante l’estate - ha detto Deina Centomo - per rispondere alle richieste dei cittadini, attraverso una programmazione di base che poi amplieremo ad ottobre».

«Abbiamo mappato tutte le realtà del quartiere Saval - ha affermato Michela Garofalo - In questa analisi dei bisogni è proprio emersa l’esigenza di avere uno spazio di comunità, che si realizza grazie al progetto Steps, dove le persone possono trovare anche risposte alle loro richieste».