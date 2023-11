In Veronetta arriva la prima Casa della salute: «Garantirà prestazioni mediche di base vicine al cittadino»

«Servizi di medicina e prevenzione di prossimità nella Casa del Capitano a disposizione dei cittadini di Veronetta per fornire prestazioni mediche primarie». Tutto questo sarà illustrato lunedì 20 novembre, alle 18, nell’incontro aperto a tutti "Per una Casa della Salute a Veronetta" che si terrà alla Sala Fevoss in via S. Toscana, 9.

L’amministrazione comunale fa sapere di aver infatti deciso di «impegnarsi per dar vita ad una prima sperimentazione di medicina di equipe nel quartiere Veronetta in linea con quanto previsto dal Pnrr in attuazione in Italia», ovvero di «intraprendere un percorso che conduce al graduale superamento dello studio del medico di medicina generale singolo costruendo forme sempre più aggregate di organizzazione delle prestazioni». Da Palazzo Barbieri, spiegano che ciò significa dunque «mettere a disposizione sedi uniche e vicine al cittadino, che comprendano anche gli altri attori del servizio sanitario, e che consentano una risposta integrata ai bisogni di salute primari dei cittadini, senza gli attuali spesso defatiganti spostamenti da una prestazione specilistica all’altra in sedi lontane».

«La struttura individuata a Veronetta è la Casa del Capitano - ha spiegato l’assessora alla salute Elisa La Paglia -. Stiamo perseguendo l’obiettivo di poter mettere a disposizione una equipe di medici che sarà affiancata anche da personale segretariale e infermieristico per riuscire a dare tutta una serie di prestazioni di base».

Di tutto questo se ne parlerà all’incontro di lunedì sera, che vuole essere anche un confronto aperto con i cittadini per poter ascoltare le loro richieste e i loro suggerimenti. Interverranno l’assessora alla Salute Elisa La Paglia, il presidente Federazione Italiana Medici di Famiglia Verona Giulio Rigon, il medico di base Alessandro Dalla Riva e il consigliere della prima circoscrizione e presidente della commissione salute Andrea Avanzi. Saranno presenti i medici del quartiere Veronetta Andrea Furnari, Andrea Memo e Anna Scarperi.