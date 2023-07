A Verona è iniziata la distribuzione della Carta Solidale Acquisti "Dedicata a te"

«La Carta Solidale Acquisti 2023 è uno strumento dedicato alle famiglie in difficoltà economica previsto dalla Legge di Bilancio 2023, che consiste in un contributo pari a 382,50 euro erogato attraverso una carta elettronica di pagamento». È quanto spiega il Comune di Verona attraverso una nota che poi specifica: «La carta, rilasciata da Poste Italiane, è nominativa e viene concessa, in modo automatico e senza necessità di presentare domanda né all’Inps né al Comune, per acquisti di beni alimentari da effettuare nei supermercati o negozi convenzionati.»

Chi sono i beneficiari?

In base a quanto si apprende, al Comune di Verona sono state assegnate 2.820 carte, corrispondenti ad altrettanti nuclei familiari composti da e almeno tre componenti iscritti nell’anagrafe della popolazione residente a Verona e con Isee fino a 15.000 euro. Hanno priorità di graduatoria i nuclei con componenti nati tra il 2023 e il 2009, in ordine di precedenza per i nuclei con componenti più piccoli.

I beneficiari della carta acquisti sono già stati selezionati direttamente dall’Inps tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti e comunicati al Comune che ha già inviato la comunicazione ad ogni beneficiario con le indicazioni per il ritiro della carta presso gli uffici postali abilitati al servizio. Per non incorrere nella decadenza del beneficio, il primo pagamento con la carta deve essere effettuato entro il 15 settembre 2023.

Il contributo non spetta ai nuclei nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto, almeno un componente sia titolare di reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà, Naspi o Dis-Coll, indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione al reddito, CIG e di qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria erogata dallo Stato.

Ass. Ceni: «Misura importante che può dare sollievo, ma resta una misura spot non strutturale»

Luisa Ceni, assessora alle politiche sociali e abitative, ha commentato: «L’amministrazione ha ricevuto dall’Inps le segnalazioni dei nominativi a cui questa Carta è stata riconosciuta e che ora è già in fase di distribuzione. È una misura importante, che può dare sollievo, ma resta una misura spot non strutturale e che riguarda un piccolo gruppo di persone degli aventi diritto. 2820 famiglie sono tante, ma sono poche rispetto a quelle che avrebbero i requisiti per accedere a questa carta. Si tratta di un grosso impegno da parte del ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, ma resta una soluzione parziale e limitata».

In merito è intervenuta anche Alessandra Guerra della direzione Servizi sociali: «Ringraziamo il ministero perché è importante sostenere le famiglie coi minori. Restano però escluse una serie di persone, come gli anziani con pensioni molto basse. Riguardo al funzionamento: la Carta “Dedicata a Te” è utilizzabile per i soli acquisti per beni alimentari di prima necessità. I beneficiari possono ritirare la tessera presso qualsiasi Ufficio Postale, portando la comunicazione che il Comune ha inviato, la carta d’identità e la tessera sanitaria. La Carta è gratuita e non comporta alcuna spesa. Il titolare della Carta può utilizzarla entro il 31 dicembre 2023 in qualsiasi esercizio commerciale abilitato al circuito MasterCard».