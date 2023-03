Caro vita a Verona, nuove misure di contrasto del Comune. E "Occhio al prezzo" esce dai confini scaligeri

Oltre a "Occhio al prezzo", il progetto pilota avviato dal Comune di Verona nei mesi scorsi con l’obiettivo di aggiornare la cittadinanza sulle variazioni del costo di determinati prodotti, l’attenzione dell’Ufficio Statistica verterà su specifici carrelli della spesa, suddivisi per diverse tipologie di consumatori: dagli anziani alle famiglie con bambini piccoli o con figli adolescenti.

Nelle intenzioni dell'Amministrazione comunale, questo dovrebbe permettere ai consumatori di essere informati dell’andamento dei prezzi di ciò che acquistano più di frequente, orientando di conseguenza le proprie scelte che, a loro volta, andranno ad influire sulla borsa dei prezzi.

Ad oggi le informazioni vengono pubblicate con cadenza mensile sui tabelloni dei varchi presenti agli ingressi cittadini e sul sito del Comune.

Informazione e trasparenza, sottolineano da palazzo Barbieri, sono quindi gli strumenti più utili che le Amministrazioni possono usare per contrastare in qualche modo il caro vita che da oltre un anno sta interessando il Paese.

E in questa mission, il Comune di Verona è supportato dal Comune di Terni, già da tempo in prima linea per promuovere iniziative a favore dei consumatori, tra cui l’analisi dei carrelli della spesa per fasce di popolazione.

A stringere formale collaborazione, nella giornata di giovedì, sono stati i rispettivi assessori alla Statistica, Federico Benini per il Comune scaligero e Orlando Masselli per il Comune di Terni. Alla conferenza stampa hanno partecipato il direttore generale Giuseppe Baratta, la responsabile dell’Ufficio Statistica del Comune di Verona Elena Zenga e di quello del Comune di Terni Simona Coccetta.

Alla successiva Commissione statistica congiunta è intervenuto anche il sindaco Damiano Tommasi che ha assistito all’inizio dei lavori: obiettivo reciproco è quello di condividere esperienze e iniziative, allargando la partecipazione al tavolo di lavoro ad altri Comuni italiani, per un confronto sui dati non solo temporale ma anche spaziale.

Soddisfatto della collaborazione l’assessore Benini. «Il progetto "Occhio al prezzo" ha superato i confini cittadini, il fatto che possa essere riproposto in altre città è segno della sua utilità. L’inflazione e il costante aumento del caro vita pesano in modo importante sul tessuto sociale – ha aggiunto Benini-. Crediamo che un’adeguata informazione possa portare, da una parte, ad un comportamento più attento del singolo consumatore e dall’altra ad evitare speculazioni che possono essere alla base di un incremento dei prezzi ingiustificato. L’iniziativa "Occhio al prezzo" va proprio in questa direzione, così come quelle che da qui in avanti verranno analizzate».

«Ci siamo accorti che l’attività informativa mirata sull’andamento dei prezzi è davvero importante per rendere consapevole il consumatore – ha detto l’assessore di Terni, Masselli -. L’analisi dei dati da parte dell’Ufficio Statistica assume un ruolo rilevante anche per orientare le strategie dell’Amministrazione, penso ad esempio alle misure per le fasce più deboli o a nuove esigenze sociali».

Sul fronte operativo, come confermato dalle responsabili dei rispettivi Uffici Statistica, ora la collaborazione entrerà nel vivo con lo scambio di informazioni su progettualità e iniziative di comune utilità.