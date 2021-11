Anche i carabinieri di Verona presenti in Fiera per il "Job&Orienta"

Dal 25 al 27 novembre, i carabinieri del comando provinciale di Verona sono presenti con un loro stand presso il padiglione 7 della Fiera di Verona, nell’ambito dell’evento "Job&Orienta". Il contesto è particolarmente utile sia per l’esposizione di alcuni mezzi in dotazione all’Arma dei carabinieri, sia quale momento di incontro con i giovani per illustrare i compiti istituzionali ed anche le modalità concorsuali di accesso nei ranghi della Benemerita.

Proprio in tal senso, sono state particolarmente apprezzate dai visitatori le numerose specialità che caratterizzano l’Arma dei carabinieri. Tra queste vanno senza dubbio ricordate le seguenti: Tutela della salute (NAS), il Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche (RaCIS), Tutela dell'Ambiente, Tutela Patrimonio Culturale, il Reggimento Carabinieri Paracadutisti oltre ai carabinieri che quotidianamente sono impiegati nel controllo del territorio di tutto il Paese, rappresentando con i vari comandi stazione, un riferimento fondamentale a supporto del cittadino.