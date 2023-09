Torna l’incantesimo della Caprino-Spiazzi: aperte le iscrizioni, novità il Supercar Tribute e i Tributi di Marca 

Il fascino della Caprino-Spiazzi sta per prendere vita ancora una volta. Domenica 8 ottobre l’Automobile Club Verona tornerà infatti a proporre la Rievocazione Storica della celebre cronoscalata, l’evento aperto a tutte le vetture costruite fino al 1993 che permetterà di tornare a vivere le emozioni, i suoni ed i sapori di una manifestazione che ha rappresentato l’eccellenza automobilistica veronese in Italia. La manifestazione, non competitiva e rievocativa, ha aperto le iscrizioni sul sito caprinospiazzi.com e si svolgerà appunto tutta nella giornata di domenica 8 ottobre 2023 tra Caprino ed i popolari 12 chilometri dell’ascesa tra la cittadina baldense e Spiazzi. Le procedure di registrazione chiuderanno il prossimo 3 ottobre.

Secondo quanto comunicato, saranno ammesse vetture stradali e in allestimento corsa costruite fino al 1993 con speciali deroghe in capo all’organizzatore. L’equipaggio potrà essere composto da un massimo di due persone maggiorenni e non sarà consentito cambiare gli occupanti tra primo e secondo giro. Obbligatorio il casco con omologazione almeno motociclistica, mentre per le vetture in allestimento corsa è vivamente consigliato l’abbigliamento ignifugo.

Il programma prevede la registrazione degli equipaggi e il controllo dei documenti nella mattinata di domenica 8 ottobre, prima di lasciare spazio alle vetture ed ai motori. Alle ore 11 la prima salita, quindi le vetture faranno rientro a Caprino per la mostra statica in Piazza della Vittoria (vetture targate), in Loc. Platano e Loc. San Martino (vetture sport e non targate). Alle 15 la seconda ascesa, mentre alle 18 Palazzo Carlotti ospiterà le premiazioni.

Anche questa sesta edizione della Rievocazione Storica non prevede nessuna classifica di velocità, ma premierà le vetture e gli equipaggi meritevoli per bellezza della vettura, storia del modello, conservazione oltre ad una serie di premi speciali. A decidere la lista dei premiati sarà una giuria composta da Alberto Zanchi, Luca Cattilino e Stefano Fattorelli tutti esperti del settore auto d’epoca a vario titolo e per varie esperienze personali e professionali.

Novità dell’edizione 2023 sarà il Supercar Tribute, un tributo aperto a tutte le supercar, moderne e storiche, che aggiungeranno un sapore di esclusività alla manifestazione. Un’altra innovazione di quest’anno saranno inoltre i Tributi di Marca, speciali trofei che saranno attivati alla presenza di un considerevole numero di determinate Marche o Modelli, a seconda di come si comporrà l’elenco iscritti. Un invito da parte degli organizzatori rivolto a tutti i Club o Registri per iscrivere i propri affiliati a questa grande festa del motore. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web: caprinospiazzi.com.