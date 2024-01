Cantieri in A4 e sulle strade provinciali: nella notte una corsia aperta tra Peschiera e Sirmione

Lavori in arrivo sull'autostrada A4.

L'opera di rifacimento della pavimentazione interesserà il tratto autostradale compreso tra i caselli di Peschiera e Sirmione (dal Km 257+900 al Km 255+900), dove i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia in carreggiata ovest (direzione Milano) nella notte di mercoledì 24 gennaio, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno seguente.

Provincia di Verona

Una serie di interventi hanno luogo anche sulle strade della Provincia di Verona, che ha comunicato l'istituzione temporanea del senso unico alternato di circolazione e la riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari, sulla: Sp 28 nel comune di Villafranca, fino al 29 febbraio, dalle 7 alle 18 festivi esclusi, per la posa di linee elettriche; Sp 16 nel territorio di Mezzane di Sotto, dal 29 al 31 gennaio, tra le 8,30 e le 17, per permettere un intervento alla rete elettrica.

Sono stati inoltre temporaneamente istituiti il senso unico alternato di circolazione e la riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari, fino al 22 febbraio, lungo un tratto della strada provinciale 44b “di Bonavigo” nel comune di Isola Rizza, per consentire lavori di scavo per l'allacciamento di linee elettriche.

Infine, fino al 29 febbraio, sarà in vigore il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo un tratto della strada provinciale 14, nel territorio di Sant’Anna d’Alfaedo. Le limitazioni sono necessarie per permettere interventi di manutenzione delle reti corticali (paramassi) installate sul versante a monte della provinciale. In alcune fasi del cantiere saranno possibili brevi interruzioni del traffico.