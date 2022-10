Vaccinazione antinfluenzale a Verona: per chi è gratis e per chi è raccomandata la co-somministrazione con il vaccino anti Covid-19

L’influenza stagionale rappresenta un «serio problema di sanità pubblica» e una «rilevante fonte di costi diretti e indiretti per la gestione dei casi e delle complicanze della malattia e per l’attuazione delle misure di controllo». È quanto spiega l'Ulss 9 Scaligera in una nota nella quale poi viene ricordato che «durante la stagione influenzale 2021/2022 si è osservata a livello globale una drastica riduzione dei casi di influenza e di sindromi simil-influenzali, probabilmente dovuta alle misure di prevenzione attuate per mitigare e contrastare l’infezione da Sars-Cov-2 e alla limitata circolazione di virus influenzali per le restrizioni dei viaggi e la chiusura delle frontiere».

Anche per questo, evidenzia sempre l'Ulss 9 Scaligera, negli ultimi due anni «meno persone sono state esposte ai virus respiratori stagionali quali l'influenza e inoltre si è registrato un calo delle coperture vaccinali, con conseguente diminuzione della protezione immunitaria della popolazione». Nei prossimi mesi, pertanto, «si potrebbe registrare un aumento dei casi di malattia, come avvenuto nell’emisfero Sud». Nell’attuale contesto pandemico è dunque «particolarmente importante contrastare la diffusione dei virus influenzali per tutelare la salute della popolazione, in particolare nei soggetti ad alto rischio».

La campagna vaccinale nell'Ulss 9 Scaligera

La campagna di vaccinazione antinfluenzale nell’Ulss 9 Scaligera è iniziata ufficialmente il 17 ottobre 2022 per gli ospiti dei Centri di Servizio e successivamente per il resto della popolazione elegibile. Gli adulti di ogni età appartenenti alle categorie a rischio e le persone a partire dai 60 anni «possono sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale rivolgendosi al proprio medico di medicina generale». I bambini dai 6 mesi ai 6 anni di età e i bambini a partire dai 6 anni con condizioni di rischio, «potranno ricevere il vaccino rivolgendosi al proprio al pediatra di libera scelta».

I cittadini che al momento sono senza medico di medicina generale, così come i bambini senza pediatra di libera scelta o che non riescono a effettuare la vaccinazione presso il proprio medico curante e altri cittadini che intendono vaccinarsi, «possono prenotare la somministrazione del vaccino presso gli ambulatori vaccinali del proprio distretto di appartenenza». Le modalità di prenotazione per ciascun distretto sono reperibili sul sito aziendale: https://sisp.aulss9.veneto.it/influenza. Per ampliare l’offerta vaccinale, quest’anno i soggetti aventi diritto possono ricevere gratuitamente il vaccino antinfluenzale anche rivolgendosi alle farmacie territoriali aderenti alla campagna, consultabili sul sito aziendale.

La vaccinazione antinfluenzale

La vaccinazione, evidenzia l'Ulss 9 Scaligera, rappresenta «lo strumento di prevenzione più efficace per prevenire la malattia ed è pertanto raccomandata a tutte le persone ad alto rischio di complicanze o che hanno contatti frequenti o assistono persone ad alto rischio». Nell’attuale contesto epidemiologico, i gruppi a rischio a cui offrire la vaccinazione con la massima priorità sono i seguenti:

operatori sanitari ospedalieri e delle strutture di assistenza a lungo termine (es. case di cura, strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali, ecc.), compreso il personale di supporto. Il vaccino antinfluenzale permette di ridurre al minimo le assenze per malattia, la trasmissione a pazienti vulnerabili e l’impatto sul sistema sanitario in generale;

Indipendentemente dall’età, la vaccinazione è inoltre raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente in particolare a:

La co-somministrazione del vaccino anti Covid-19 e di quello contro l'influenza

Quest’anno, come previsto dalle indicazioni nazionali e regionali, è «raccomandata la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale e del vaccino anti Covid-19, in particolar modo ai soggetti appartenenti alle categorie a rischio». In tal modo, spiega l'Ulss 9 Scaligera, «sarà possibile conferire un’adeguata protezione nei confronti di entrambe le patologie in considerazione dell’alto livello atteso di co-circolazione di entrambi i virus».