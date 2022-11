A Verona in via Pellicciai inaugura Doppio Malto e cerca una ventina di lavoratori: ecco come candidarsi

Seconda inaugurazione in arrivo per Verona targata Doppio Malto. La città che ha ispirato il più grande drammaturgo della letteratura inglese a dare vita alla storia di Romeo e Giulietta, si appresta ad accogliere, ancora una volta, un "un posto felice" in via Pellicciai 20. Fra le vie più movimentate del centro storico di Verona, tra palazzi dall’architettura colorata e caratteristica e strade irregolari che invitano a perdersi tra le viuzze della romantica città, sorgerà un nuovo locale. Le birre artigianali nate ad Erba, in provincia di Como, rinfrescheranno i palati degli abitanti della città nel nuovo locale Doppio Malto dove ritrovarsi con amici e parenti o darsi appuntamento con la dolce metà, che offre uno spazio di circa 140 metri e circa 80 coperti.

In arrivo anche diverse opportunità di lavoro, come ricorda Giovanni Porcu, Ceo Doppio Malto: «Ogni volta che tagliamo i nastri di un nuovo locale è come tornare indietro nel passato, quando tutto è iniziato. La strada che stiamo percorrendo è quella giusta: non solo perché stiamo crescendo, ma perché stiamo investendo nel territorio e nella valorizzazione delle professionalità». Ad oggi le selezioni sono ancora aperte per una ventina tra operatori di sala, operatori di cucina e junior manager (è possibile candidarsi manifestando il proprio interesse alla mail veronapellicciati@doppiomalto.com).

Opportunità professionali che continueranno a estendersi in tutta Italia ed Europa: «Continueremo ad aprire nuovi ristoranti – dichiara Giovanni Porcu –, sia entro la fine di quest’anno (dopo Bologna debutteremo a Modena raddoppieremo a Verona)». Un’attitudine positiva che è valsa al marchio un importante riconoscimento: Doppio Malto è tra le 800 aziende con più espansione economica in Italia nell'ultimo triennio, stando ai risultati degli studi sulle aziende più dinamiche in Italia condotta dall’Istituto Tedesco Qualità ITQF: «Un riconoscimento alla creatività e alla competitività di quelle imprese che hanno affrontato la crisi sanitaria riuscendo, addirittura, a crescere, continuando a puntare sul valore più grande: le persone», conclude Porcu.

Ad accogliere i clienti nel nuovo locale di Verona (che va ad aggiungersi a quello aperto nel 2017 in viale del Lavoro), un menù completo delle birre artigianali Doppio Malto, a partire dall’ultima arrivata, in edizione limitata, l’Imperial Pils, e le fresche di premiazione del concorso spagnolo CICA, O Sole Mio e Summer IPA. Non solo, ci saranno anche tante nuove gustose prelibatezze come le vongole alla birra, il polpo al forno, il burger pesto trapanese e ricotta salata ed il tradizionale birramisù. Un "posto felice" per davvero, di nome e di fatto, dove poter ascoltare buona musica e condividere momenti speciali all’insegna del sorriso, tutti da instagrammare.