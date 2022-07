Ok della Corte dei Conti al bilancio regionale, Zaia: «Ora maggiore autonomia»

Anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia è intervenuto ieri, 5 luglio, al Palazzo dei Camerlenghi di Venezia nella seduta per giudizio di parificazione da parte della Corte dei Conti del bilancio regionale 2021.

«La nostra Regione è l’unica a statuto ordinario dove non c'è pressione fiscale - ha commentato Zaia - Non preleviamo dalle tasche dei veneti un miliardo e 215milioni di euro che equivalgono a 250 euro a cittadino. E lo stiamo facendo dal 2010. Avremmo qualche difficoltà in sanità, ma questa è una macchina non facile da manovrare con 54mila dipendenti e 11mila medici. E abbiamo assunto migliaia di persone in sanità in questi anni di Covid. Con tutto ciò siamo anche la regione con la spesa media di funzionamento pro-capite più bassa con 95 euro contro i 208 di media nazionale. Sono particolarmente soddisfatto perché la parifica riconosce che la nostra filosofia è quella di avere un'amministrazione trasparente, per questo il percorso di collaborazione con la Corte dei Conti è importante».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presidente della Regione ha ricordato la riduzione del debito di un miliardo e mezzo, senza ridurre i servizi e andando ad intervenire sulla razionalizzazione delle partecipate, la dismissione e la valorizzazione degli immobili di proprietà.

Luca Zaia si è poi soffermato sul tema dell’autonomia. «L'autonomia non è la secessione dei ricchi, per noi è una questione di efficienza amministrativa e assunzione di responsabilità - ha puntualizzato - Il Capo dello Stato lo ha detto nel discorso di insediamento e ha sempre sostenuto il nostro percorso che è in linea con la Costituzione. La proposta è semplice: alcune competenze che lo Stato gestisce, le trasferisce alla Regione e, parimenti, garantisce una compartecipazione sulle tasse rispetto al costo della gestione della competenza. Non togliamo niente a nessuno. Siamo convinti che, e lo abbiamo ben visto con il Covid, la decisione diretta quanto meno riduce la catena decisionale e ti permette di avere un interlocutore certo. Siamo arrivati a buon punto. Questo è un momento storico e serve un cambio di paradigma per la nuova era che si prospetta».

Per quanto riguarda i numeri del rendiconto consuntivo del 2021, il fondo cassa è in positivo di quasi un miliardo e mezzo e il risultato di amministrazione è pari a 1.215.409.713,83 euro, con una riduzione del debito autorizzato. I dati del bilancio 2021 evidenziano che la Regione, in sei anni, dal 2015 al 2021, ha migliorato di 1,531 miliardi il risultato contabile di amministrazione, passato da - 316 a +1.215 milioni, mentre dal 2014 al 2021 ha ridotto il debito potenziale di circa 1,854 miliardi (da oltre 2 miliardi a 185 milioni), rispondendo con una norma regionale alle sollecitazioni arrivate proprio dalla Corte dei Conti. Infine ha sbloccato in modo cospicuo gli avanzi di amministrazione: oltre un miliardo di euro dal 2016 al 2021.

Gli equilibri di bilancio sono stati raggiunti adottando, sin dal 2010, una politica di entrata orientata a tenere bassa la tassazione, ed una politica di spesa tesa al perseguimento dell’efficienza e della qualità dei servizi.

Per quanto riguarda il comportamento fiscale, in base alla normativa vigente, il gettito potenziale derivante dalla massima variazione delle aliquote in facoltà della Regione è pari a circa 1.215 milioni di euro all’anno. Cifra che rimane nelle tasche dei cittadini e delle imprese venete. Nel 2021 la Regione Veneto è risultata al primo posto tra le regioni a statuto ordinario per bassa pressione tributaria pro-capite discrezionale sia sull'addizionale regionale all'Irpef sia sulla somma delle manovre su addizionale regionale Irpef e Irap.

Per quanto attiene invece al profilo dell’efficienza, in questa fase di contrasto all’emergenza sanitaria ed economica il governo dei fattori operativi appare ancora più strategico per riuscire a garantire anche nel prossimo triennio servizi pubblici di qualità ai cittadini del Veneto. A tal proposito occorre necessariamente proseguire nell’opera di controllo, razionalizzazione e contenimento dei costi di funzionamento. Va ricordato a tal proposito che, in base agli ultimi dati disponibili, la Regione Veneto presenta già oggi la spesa di funzionamento più bassa tra le regioni a statuto ordinario.