Regione finanzia "Una palestra per la mente" per chi soffre di disturbi mentali

Grazie a un emendamento della consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon, la Regione Veneto finanzierà con 40mila euro un progetto rivolto a chi soffre di disturbi mentali. L'emendamento è passato con l'approvazione della legge di bilancio regionale e consentirà di sviluppare nel Veronese dei servizi a beneficio delle persone con disabilità psichiche o psichiatriche e alle loro famiglie.

«Sarà possibile realizzare un nuovo progetto, denominato "Benjamin - una palestra per la mente", dedicato all'invecchiamento attivo, dedicato a uomini e donne con più di 70 anni. L'obiettivo è di allontanarli dalla solitudine e di coinvolgerli in attività stimolanti, rendendoli partecipi nelle scelte degli argomenti da trattare, dei luoghi da visitare e delle attività da mettere in pratica per non farli sentire solamente accuditi, bensì attivi all’interno di gruppi di persone con interessi comuni. Inoltre, il finanziamento andrà a rispondere alla necessità della onlus che si occupa del progetto di acquistare un nuovo pulmino in sostituzione di uno dei suoi vecchi automezzi».