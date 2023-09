Autovelox, telelaser e ufficio mobile di prossimità, gli appostamenti della polizia locale

Anche nella settimana che va dal 4 al 10 settembre, gli agenti della polizia locale di Verona contrasteranno gli eccessi di velocità con pattuglie equipaggiate con autovelox e telelaser. Sarà controllata la velocità delle auto in transito su Via Palazzina, Via Della Libertà, Via Badile, Via Unità d’Italia, Via Bresciani e Via Fabbricato Scolastico. E sarà sempre attiva anche la postazione fissa dell'autovelox in Tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

E gli agenti della polizia locale saranno anche operativi con l'ufficio mobile di prossimità (ump) per garantire la sicurezza nei mercati rionali e nelle principali piazze dei quartieri.

Lunedì, dalle 7.30 alle 10, l’ump sarà al Parco San Giacomo e alle 10.30 alle 13 al Parco Santa Teresa, in Via Ongaro. Dalle 13 alle 15.30, l’ump sarà in Alto San Nazaro e dalle 16 alle 19 in Piazza del Popolo.

Martedì, dalle 7.30 alle 13, l'ump sarà al mercato di Borgo Venezia, in Via Plinio, dalle 13 alle 15.30 in Alto San Nazaro e dalle 16 alle 19 sarà in Piazza Santa Toscana.

Mercoledì, dalle 7.30 alle 10, l'ump sarà al mercato di Piazza Vittorio Veneto e dalle 10.30 alle 13 al mercato di Via Poerio. Dalle 13 alle 15.30, l'ump sarà in Alto San Nazaro e dalle 16 alle 19 sarà in Piazza del Popolo.

Giovedì, dalle 7.30 alle 10, gli agenti saranno al mercato di Via Mercante e dalle 10.30 alle 13 al mercato di Via Luigi Prina. Dalle 13 alle 15.30 ump in Alto San Nazaro e dalle 16 alle 19 in Piazza Santa Toscana.

Venerdì, dalle 7.30 alle 10, l'ump sarà al mercato di Corso Porta Nuova e dalle 10.30 alle 13 al mercato di Piazza XVI Ottobre. Dalle 13 alle 15.30, l'ump sarà in Alto San Nazaro e dalle 16 alle 19 in Piazza del Popolo.

Sabato, dalle 7.30 alle 15.30, l'ump sarà al mercato dello Stadio e dalle 16 alle 19.15 in Piazza Santa Toscana.

Domenica, dalle 13 alle 15.30, l'ump sarà in Piazza Santa Toscana e dalle 16 alle 19 in Piazza del Popolo.