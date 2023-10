Autovelox e telelaser, le nuove strade controllate dagli agenti

Cambiano ogni settimana gli appostamenti della polizia locale di Verona con autovelox e telelaser per contrastare gli eccessi di velocità. Da lunedì 30 ottobre e per tutta la prima settimana di novembre, le pattuglie saranno in servizio in Via Carnia, Via 24 Giugno, Viale del Brennero, Via F. Scolastico, Via Belfiore e Via Flavio Gioia. E rimane sempre attivo l'autovelox fisso in Tangenziale Nord, prima dell'uscita di Santa Lucia.

E di giorno in giorno cambiano anche gli appostamenti dell'ufficio mobile di prossimità (ump), un servizio con cui la polizia locale vuole aumentare la sicurezza nei mercati rionali, nelle aree di aggregazione e all'entrata e all'uscita degli studenti in alcune scuole.

Lunedì, dalle 7.30 alle 8.15 l'ump sarà alle scuole Ariosto di Via Ippogrifo, dalle 8.30 alle 10 sarà al Parco San Giacomo e dalle 10.30 alle 13 al Parco Santa Teresa in Via Ongaro. Dalle 13 alle 15.30 l'ump sarà in zona Saval, nell'area verde e ai giardini pubblici, e dalle 16 alle 19 sarà nell'area verde circostante lo stadio.

Martedì, dalle 7.30 alle 8.15 l'ump sarà alle scuole Forti di Via Badile e dalle 8.30 alle 13 al mercato di Borgo Venezia in Via Plinio. Dalle 13 alle 15.30 l'ump sarà in Piazza Isolo e ai giardini Chiarelli poi dalle 16 alle 19 in Piazza XVI Ottobre.

Mercoledì, dalle 13 alle 19 l'ump sarà in Piazza Pradaval.

Giovedì, dalle 7.30 alle 10 gli agenti saranno al mercato di Via Mercante e dalle 10.30 alle 13 al mercato in Via Luigi Prina. Dalle 13 alle 15.30 l'ump sarà al Parco San Giacomo e dalle 16 alle 19 al Parco Santa Teresa in Via Ongaro.

Venerdì, dalle 7.30 alle 8.15 l'ump sarà alle scuole Rubele in Interrato Acqua Morta, dalle 8.30 alle 10 al mercato in Corso Porta Nuova e dalle 10.30 alle 13 al mercato in Piazza XVI Ottobre. Dalle 13 alle 15.30 l'ump sarà ai giardini pubblici di Via Verdi e dalle 16 alle 19 in Piazza Libero Vinco.

Sabato, dalle 7.30 alle 15.30 l'ump sarà al mercato dello stadio e dalle 16 alle 19.15 in Piazza Pradaval.

Domenica, dalle 13 alle 19, l'ump sarà in zona Castelvecchio e Arco dei Gavi.