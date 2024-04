Autovelox, le strade controllate in settimana. Ump torna in servizio giovedì

Comincia domani, 15 aprile, una nuova settimana di controlli della polizia locale contro gli eccessi di velocità in città. Mentre, causa Vinitaly, l'ufficio mobile di prossimità (ump) riprenderà il suo servizio tra mercati rionali e aree di aggregazione dei quartieri a partire da giovedì.

Da lunedì e per tutta la settimana, dunque, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser saranno posizionate in Via Unità d'Italia, Viale Venezia, Via Palazzina, Via della Libertà, Via Piatti e Via Carnia. E rimarrà sempre attivo l'autovelox fisso in Tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

L'ufficio mobile di prossimità, invece, sarà sospeso nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì per permettere agli agenti di concentrarsi sulla viabilità in città durante il Vinitaly.

Giovedì, dalle 7.30 alle 10 l'ump sarà al mercato di Via Mercante e dalle 10.30 alle 13 al mercato in Via Luigi Prina. Dalle 13 alle 15.30 l'ump sarà al parco e nell'area verde di Via Turazza a Cadidavid e dalle 16 alle 19 sarà al Parco Santa Teresa di Via Ongaro.

Venerdì, dalle 7.30 alle 8.15 l'ump sarà alle scuole Rubele di Interrato Acqua Morta; dalle 8.30 alle 10 sarà al mercato in Corso Porta Nuova e dalle 10.30 alle 13 sarà al mercato in Piazza XVI Ottobre. Dalle 13 alle 15.30 l'ump sarà nell'area verde del Parco San Sepolcro e dalle 16 alle 19 sarà in Piazza Santa Toscana.

Sabato, dalle 7.30 alle 15.30 gli agenti saranno al mercato dello Stadio e dalle 16 alle 19.15 in Piazzale XXV Aprile.

Domenica, dalle 13 alle 19 l'ump sarà in zona Castelvecchio e Arco dei Gavi.