Autovelox e telelaser in Via Galvani e in altre strade di Verona

Come ogni settimana, la polizia locale di Verona riorganizza i controlli agli eccessi di velocità e i servizi dell'ufficio mobile di prossimità.

Da lunedì, 11 dicembre, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser saranno in servizio per tutta la settimana in Via Galvani, Via Turbina, Via Bresciani, Via Fabbricato Scolastico, Via Colonnello Fincato e in Via Montorio. E sarà sempre attivo anche l'autovelox fisso in Tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Nella settimana di svolgimento della Fiera di Santa Lucia, l'ufficio mobile di prossimità (ump) sarà predisposto regolarmente mattino e pomeriggio solo a partire da giovedì. Per le giornate di martedì e mercoledì svolgerà servizio solo al mattino e domani il servizio non verrà svolto.

Martedì, dalle 7.30 alle 8.15, l'ump sarà alle scuole Forti di Via Badile e dalle 8.30 alle 13 al mercato di Borgo Venezia in Via Plinio.

Mercoledì, dalle 7.30 alle 8.15, l'ump sarà alle scuole Rosani di Via Santini, dalle 8.30 alle 10 al mercato di Piazza Vittorio Veneto e dalle 10.30 alle 13 al mercato in Via Poerio.

Giovedì, dalle 7.30 alle 10 gli agenti saranno al mercato di Via Mercante, quindi dalle 10.30 alle 13 al mercato in Via Luigi Prina. Dalle 13 alle 15.30 l'ump sarà al Parco Santa Teresa di Via Ongaro e dalle 16 alle 19 ai giardini pubblici di Via Volturno e Via Calvi.

Venerdì, dalle 7.30 alle 8.15, l'ump sarà alle scuole Rubele di Interrato Acqua Morta, dalle 8.30 alle 10 al mercato in Corso Porta Nuova e dalle 10.30 alle 13 al mercato in Piazza XVI Ottobre. Dalle 13 alle 19 l'ump sarà in zona Castelvecchio e Arco dei Gavi.

Sabato, dalle 7.30 alle 15.30, l'ump sarà al mercato dello Stadio, e dalle 16 alle 19 in Piazza Pradaval.

Domenica, dalle 13 alle 19, l'ump sarà in zona Castelvecchio e Arco dei Gavi.