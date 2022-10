Pattuglie con autovelox e telelaser, le strade di Verona dove saranno appostate

Eccessi di velocità e servizi nei quartieri. Proseguono i controlli settimanali della polizia locale di Verona.

Da domani, 10 ottobre, e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser sono in servizio in Via XXIV Giugno, Via Carnia, Via Sommacampagna, Via Mantovana, Via Valpantena e Via Jacopo Bonfadio. Sempre attiva anche l'autovelox fisso in Tangenziale Nord, prima dell'uscita di Santa Lucia.

In più, l'ufficio mobile di prossimità (ump) della polizia locale sarà in servizio nei mercati rionali e nelle principali piazze e aree di aggregazione della città, assicurando la presenza in alcune scuole per l'entrata e l'uscita dei ragazzi.

Lunedì dalle 7.30 alle 8.15 l'ump è alle scuole Ariosto di Via Ippogrifo, dalle 8.30 alle 10 è al Parco Santa Teresa in Via Ongaro e a seguire dalle 10.30 alle 13 sarà al parco di Via Turazza. Dalle 13.30 alle 15.30 l'ump di sposta in Piazza San Nicolò, quindi dalle 16 alle 19 in Piazza Pradaval.

Martedì dalle 7.30 alle 8.15 l'ump è alle scuole Forti in Via Badile e dalle 8.30 alle 13 è al mercato di Via Plinio. Dalle 13.30 alle 15.30 l'ump è a Porta Vescovo, quindi dalle 16 alle 19 in Piazza Pradaval.

Mercoledì dalle 7.30 alle 8.15 l'ump è alle scuole Rosani in Via Santini, dalle 8.30 alle 10 è al mercato di Piazza Vittorio Veneto e dalle 10.30 alle 13 al mercato di Via Poerio. Dalle 13.30 alle 15.30 l'ump è in Piazza San Nicolò e dalle 16 in Piazza Pradaval.

Giovedì dalle 7.30 alle 10 gli agenti sono al mercato di Via Mercante e dalle 10.30 alle 13 al mercato in Via Luigi Prina. Dalle 13.30 alle 15.30 l'ump sarà a Porta Vescovo, poi dalle 16 alle 19 in Piazza Pradaval.

Venerdì dalle 7.30 alle 8.15 l'ump sarà alle scuole Rubele Via Interrato Acqua Morta, dalle 8.30 alle 10 al mercato in Corso Porta Nuova e dalle 10.30 alle 13 al mercato in Piazza XVI Ottobre. Dalle 13.30 alle 15.30 l'ump sarà a Porta Vescovo, poi dalle 16 alle 19 in Piazza Pradaval.

Sabato dalle 7.30 alle 15.30 l'ump sarà al mercato dello Stadio e dalle 16 in Piazza Pradaval.

Domenica pomeriggio dalle 13.30 alle 16 l'ump è in Piazza san Nicolò e dalle 16 in Piazza Pradaval.