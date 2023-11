Autovelox di Pai, nuove sanzioni ai multati. Adiconsum: «Sono annullabili»

Nell'ultima settimana, numerosi cittadini che in passato erano stati multati con l'autovelox della frazione di Pai, a Torri del Benaco, si sono nuovamente rivolti ad Adiconsum Verona. Gli automobilisti segnalano di aver ricevuto nuovi verbali dall'importo minimo di 291 euro (oltre le spese di notifica), per non avere comunicato alla polizia locale i dati personali dell'effettivo conducente. Dati necessari nelle contravvenzioni in cui era prevista una decurtazione di punti dalla patente.

Molti cittadini segnalano di avere ricevuto queste ultime sanzioni ingiustamente, perché convinti di aver provveduto in tempo alla comunicazione. In alcuni casi, poi, la notifica sarebbe arrivata oltre il termine di legge. E in altri casi si sarebbe trattato di mancate comunicazioni per multe mai notificate prima.

«Il vizio più comune di questa tipologia di multe è la notifica dei verbali oltre i 150 giorni dalla notifica del verbale originale - ha spiegato l'avvocato Matteo Ostengo, dello staff legale di Adiconsum Verona - Il proprietario del veicolo ha infatti 60 giorni per inviare la comunicazione dei dati del conducente: dopo i 60 giorni, decorre il successivo termine di 90 giorni concessi all’Amministrazione per la notifica del nuovo verbale per mancata comunicazione dei dati. Inoltre, vizio ancor più grave riscontrabile nei verbali ricevuti da diversi cittadini è rappresentato dalla notifica del verbale nonostante la corretta comunicazione dei dati dei conducenti. Per questo motivo, è sempre opportuno conservare ricevuta (cartacea o telematica) dell’invio della comunicazione al comando di polizia municipale, al fine di potere contestare agevolmente eventuali successivi verbali».

Ma il presidente di Adiconsum Verona Davide Cecchinato chiede di fare attenzione: «La nullità del verbale a causa dei predetti vizi non autorizza l’automobilista a non pagare senza compiere alcuna azione: è infatti necessario far valere la nullità del verbale proponendo ricorso al prefetto o al giudice di pace. Adiconsum Verona è disponibile per una valutazione della legittimità di tali verbali ricevuti, con i suoi sportelli presenti in tutto il territorio scaligero».