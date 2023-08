Sarà un agosto critico sulla A22: traffico da bollino nero nei fine settimana

Il mese di agosto si preannuncia come critico per chi si metterà in viaggio sulle corsie dell’A22, sia per raggiungere le zone del lago di Garda e di Verona, sia per chi punterà alle zone montane del Trentino e dell’Alto Adige. Le previsioni del traffico dell’Autobrennero parlano chiaro, spiega Federico Bonati su TrentoToday: tra esodi e controesodi di vacanzieri e di persone in viaggio per i più disparati motivi, sono in arrivo giornate caotiche per quanto riguarda il traffico.

Bollino nero

I weekend saranno i giorni peggiori in fatto di viabilità. Bollino nero, ovvero traffico critico per le giornate del 12, 13, 19, 20, 26 e 27 agosto, sia sulla corsia nord che su quella sud. Le fasce più critiche saranno quelle tra le 6 e le 12 e le 12 e le 18.

Bollino rosso

Al di là dei fine settimana, anche in altri giorni di agosto la situazione sulla direttrice autostradale trentina sarà da non sottovalutare. Bollino rosso, che equivale a traffico intenso, giovedì 10, venerdì 11, e poi 16, 17, 18, 21, 25 e 28 agosto. Per quanto riguarda Ferragosto, traffico intenso solo sulla corsia nord sia lunedì 14 che martedì 15 e solo nella fascia mattutina dalle 6 fino a mezzogiorno.

Settembre

Anche a settembre le previsioni del traffico non sono così incoraggianti: il primo weekend tra venerdì 1 e domenica 3 settembre, la viabilità in A22 dovrà fare i conti con delle giornate critiche, soprattutto quella di sabato 2, da bollino nero. Bollino nero che si ripresenterà poi in corsia sud domenica 10 settembre, soprattutto per il traffico da rientro.