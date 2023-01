Su autonomia e presidenzialismo «grande sintonia» all'interno del Governo

Su autonomia differenziata delle Regioni e sul presidenzialismo c'è «grande sintonia» all'interno del Governo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato ieri, 18 gennaio, il tema delle riforme in una riunione a Palazzo Chigi. Insieme a lei c'erano i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, il sottosegretario Alfredo Mantovano ed i ministri Roberto Calderoli, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Raffaele Fitto e Francesco Lollobrigida. «Si è definito il percorso tecnico e politico per arrivare, in una delle prossime sedute del Consiglio dei Ministri, all'approvazione preliminare del disegno di legge sull'autonomia differenziata - si legge in una nota diffusa al termine dell'incontro - Al tavolo si è stabilito, inoltre, di definire il cronoprogramma sullo status di Roma Capitale e sulla riforma in senso presidenziale dello Stato».

L'esito positivo della riunione di Governo di ieri ha alimentato le speranze del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il quale su Facebook ha ribadito: «Non sarà la secessione dei ricchi, né tanto meno sarà l’occasione di mettere in difficoltà alcune Regioni come qualcuno vorrebbe far credere: l'autonomia è invece una vera scelta di modernità per tutto il Paese».

Ed il consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza parla di «svolta importante», consigliando di «procedere con equilibrio e con la più ampia condivisione possibile».

«Anche a me piacerebbe avere tutto e subito, ma questo Governo si è appena insediato ed in appena una manciata di mesi ha già messo in agenda il testo in uno dei prossimi Consigli dei Ministri - ha aggiunto Bozza - Un segnale chiaro, limpido. E ora che a Roma finalmente ci sono le condizioni politiche per realizzare l’autonomia, dobbiamo essere pragmatici e concreti».