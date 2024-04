Auto pagate mai consegnate, il caso finisce su "Striscia la notizia"

"Abbiam pagato 14.400 euro ma la consegna non è mai avvenuta", Giada è una delle tante vittime del raggiro portato allo scoperto dalle telecamere di "Striscia la Notizia", il programma satirico Mediaset. Il servizio, andato in onda giovedì sera, racconta di una serie di acquirenti finiti nella rete del rivenditore di un'agenzia di noleggio e vendita auto di Peschiera del Garda.

Il modus operandi è lo stesso con tutte le vittime: gli acquirenti pagano, prima la caparra e poi saldo ma l'auto non viene mai consegnata e dopo mesi di attesa, chiedono la risoluzione del contratto ma gli viene restituita solo la caparra; dopo due anni, dei loro soldi non c'è traccia. Del caso sono stati informati anche i carabinieri di Peschiera del Garda per sporgere denuncia.

L'irruzione di Moreno Morello negli uffici dell'agenzia cerca di far chiarezza sull'accaduto dal momento che, mentre le vittime sono in attesa della restituzione dei loro soldi, il rivenditore è impegnato in altre compravendite.