Accordo per gli oss al Sacro Cuore Don Calabria: aumenti di stipendio di 100 euro

Da ottobre scatteranno gli aumenti in busta paga per duecento oss (operatori socio-sanitari) impiegati all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, nelle case di riposo Perez e Nogarè sempre di Negrar, e al Centro Polifunzionale San Marco di Verona. Gli aumenti del valore di oltre 100 euro sono il frutto dell'accordo aziendale sottoscritto martedì scorso, 19 settembre. L'intesa migliora le condizioni che erano in vigore dal 2015 ed è stata effettuata dai sindacati Cisl, Uil e Ugl con il via libera della Rsu aziendale.

«È un accordo molto importante per gli oss - ha dichiarato Stefano Gottardi, segretario generale Uil Fpl - Una svolta fondamentale in un contesto economico difficile, che ci vede partecipi attivi di un cambiamento che sta avvenendo e che dev’essere guidato per ottenere soddisfazioni per i lavoratori e un miglioramento dei servizi sanitari e socio-sanitari offerti ai cittadini».

«Per duecento operatori socio-sanitari ci sarà un aumento in busta paga superiore a 100 euro mensili - ha spiegato Paolo Libero, responsabile del settore sanità di Cisl Fp - E chi è stato assunto da più di tre anni sarà collocato in categoria B3, mentre chi è stato assunto per un periodo inferiore a tre anni e ai nuovi assunti è previsto un collocamento nella categoria B2. Al raggiungimento del terzo anno ci sarà poi un passaggio automatico al livello superiore B3. Per tutti gli altri profili professionali, l'amministrazione si è impegnata di effettuare una puntuale verifica sulla corretta classificazione rispetto al contratto collettivo nazionale di riferimento».