In vista del Natale scambio di auguri tra il sindaco Tommasi, l'assessora Zivelonghi e gli agenti della polizia locale

Incontro augurale in vista delle prossime festività questa mattina, martedì 12 dicembre, al comando di via del Pontiere tra il sindaco Damiano Tommasi, l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi e tutto il personale del comando della Polizia locale Protezione civile. A fare gli onori di casa il comandante Luigi Altamura che ha illustrato i risultati di un anno di attività, giudicato «particolarmente impegnativo», ma anche «ricco di soddisfazioni» per quanto fatto dalle donne e dagli uomini della Polizia locale.

Il sindaco Tommasi nel ringraziare ogni operatore, ha voluto evidenziare anche «la crescita della città sotto vari aspetti turistici e di grandi eventi», nonché «il ruolo fondamentale di una presenza continua e competente della Polizia locale», dimostrata in più occasioni, a partire dalla gestione della viabilità dei cantieri delle filovia e della Tav. Il tutto pensando ovviamente già al 2024 e, ad esempio, alla prossima visita del Papa, al G7 dei ministri dell'Industria, al raduno Agesci e all'Assemblea dei Presidenti delle Camere Basse, ma anche all'evento delle Olimpiadi 2026 in Arena, a cui si sta lavorando anche in queste settimane con riunioni e sopralluoghi, in stretta sinergia con Fondazione Milano-Cortina.

L'assessora Stefania Zivelonghi ha messo poi in luce le «caratteristiche di ascolto e di aiuto» che la Polizia locale ha dimostrato in questo anno che volge al termine, con un'attenzione verso la cittadinanza e il ruolo di una polizia sempre «più vicina ai piccoli e grandi problemi di ogni giorno».