Oltre 200 servizi in un anno, Pac elogia i suoi volontari alla cena di Natale

Al ristorante Villa Vento di Custoza, l'associazione Pac (Protezione Ambientale Civile) ha organizzato la sua tradizionale cena natalizia, un appuntamento in cui anche quest'anno molte autorità civili e militari si sono unite ai volontari per un momento conviviale in cui sono state riassunte le attività e le collaborazioni effettuate nel 2023.

I dati statistici sul lavoro svolto quest'anno dai volontari parlano di 218 servizi effettuati con una media di 18 servizi al mese e 6 volontari impiegati per ciascun servizio.

E sono stati elogiati i volontari che si sono particolarmente distinti per numero e ore di servizi effettuati. Maria Rosa Volpi si è impegnata in 57 servizi, Paolo Mattioli in 56 servizi, superando anche il presidente della Pac Ivano Zamboni che ha svolto 55 servizi. Riccardo Riva è stato attivo in 50 servizi e Marco Ferrari in 49. E per le ore di impiego la classifica ha visto in testa Paolo Mattioli con 238 ore di impiego, seguito da Marco Ferrari con 217 ore, Marco Cremonese con 167 ore e Mirko Venturelli con 160 ore.

I volontari della Pac sono stati presenti in molteplici attività operative tra le quali: la ricerca dispersi, la cucina d’emergenza, il soccorso emergenziale in Emilia Romagna, l'assistenza al Fai, le emergenze maltempo, i servizi e le assistenze nautiche, oltre che a progetti di lavoro dedicati alle persone fragili ed ai numerosi addestramenti indispensabili per acquisire professionalità e competenza.

E l’ultimo ringraziamento è stato riservato alla volontaria Marta Pasquini, responsabile del comitato operativo dell'associazione, un ruolo che dietro le quinte di una regia spesso complessa risulta fondamentale per la buona riuscita di ogni attività.

All'evento era stato invitato anche il questore di Verona Roberto Massucci, che purtroppo per impegni improvvisi non ha potuto partecipare. Presente, invece, il consigliere regionale Stefano Valdegamberi che ha ribadito l’importanza delle associazioni di volontariato, sottolineandone i valori fondamentali come la solidarietà. Per il Comune di Bussolengo, paese dove la Pac ha la sua sede, erano presenti il sindaco Roberto Brizzi e il consigliere con delega alla protezione civile Davide Furlani. E da Bussolengo sono intervenuti il comandante della stazione dei carabinieri Pasquale Carusone e il brigadiere Simone Sandrini. Per il Comune di Garda, l'assessore Sacha Allevato impossibilito a presenziare ha mandato i saluti e gli auguri da estendere a tutti, mentre il comandante della polizia locale di Garda Ferdinando Pezzo è stato presente alla cena ed ha elogiato l'operato della squadra nautica della Pac. E anche il Comune di Cavaion Veronese ha accolto l'invito dell'associazione partecipando con la sindaca Sabrina Tramonte e l'assessore Marco Tonoli.

La Guardia Costiera di Salò ha partecipato all'evento con il comandante della motovedetta di stanza a Lazise Giuseppe Solazzo e con il maresciallo Gianluca Merico, in servizio a Venezia e in passato volontario della Pac. La Guardia di Finanza Navale di Salò è stata rappresentata dal maresciallo Giulia Dal Forno e Dario Trani. Presente anche il comandante della squadra nautica della Polizia di Stato Andrea Erculiani.

Tra gli ospiti anche il generale Gerardino De Meo, ultimo comandante della base nato West Star di Affi, che ha affascinato i presenti con i suoi aneddoti e i percorsi storici. Hanno inoltre partecipato gli imprenditori nautici Domenico Pagnotta e Lorenzo Parisi. E quest’ultimo, all’interno dell’associazione, riveste il ruolo di responsabile della squadra nautica.

Infine, sono stati ospitati anche i rappresentanti delle associazioni con le quali la Pac ha creato una particolare sinergia: l'associazione Cops presieduta da Leonardo Leopizzi, membro del direttivo Pac; la Croce Bianca di Verona del presidente Pierluigi Verga, anch'esso membro del direttivo Pac; la Croce Rossa Italiana di Bardolino con il presidente Emilio Buzzi accompagnato dal Nicola Peron; la Lega Navale Italiana di Garda con il vicepresidente Stefano Galletti ed Enrico Marchesini; la Società Nazionale Salvamento con Nicola Soliman; il Nucleo Lupatotino di Protezione Civile con Flavio Vinerbini; il gruppo di protezione civile Procivicos con Pasquale Trota; Aquadive di Luca Rossi, rappresentato dai numerosi volontari nautici iscritti ad entrambe le associazioni; e Garda Paddle di Giovanni Villaboni.