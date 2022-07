Assistenti sociali del Veneto aderiscono ai Pride regionali: «Scelta necessaria e ricca di significato»

L’Ordine degli Assistenti sociali del Veneto ha scelto di aderire alle manifestazioni del Pride 2022 organizzate sul territorio regionale. Lo ha stabilito, con un voto all’unanimità, il Consiglio regionale dell’ordine perché, sottolinea la presidente Mirella Zambello, «questa scelta testimonia l’attenzione delle professioniste e dei professionisti veneti del Servizio sociale alla tutela dei diritti di ogni persona».

Anche sul territorio veneto le assistenti e gli assistenti sociali si confrontano ancora con casi di maltrattamenti o di discriminazione delle persone lgbtq+, a partire dalle loro famiglie di origine, dice Zambello: «Nell’esercizio della nostra professione incontriamo situazioni di non accettazione che si traducono in ingiustizie vere e proprie e siamo impegnati costantemente, nel nostro lavoro, per la promozione della cultura del rispetto di ogni persona, di ogni condizione. Per questo l’adesione ai Pride 2022 ci è sembrata una scelta tanto necessaria, quanto ricca di significato».

Per gli assistenti sociali si tratta di una consapevolezza riflessa anche dal Codice deontologico approvato nel 2020: «Il nuovo testo – sottolinea ancora Mirella Zambello – indica chiaramente come la cultura della non discriminazione sia una priorità per colleghe e colleghi, nel settore pubblico come in quello privato».

In Veneto, dopo i Pride della Riviera del Brenta e di Padova, sono in programma manifestazioni a Vicenza, domenica 10 luglio, e Verona, sabato 16 luglio.