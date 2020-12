Verona, l'assessore Andrea Bassi positivo al Covid-19: «Fate attenzione»

«Giovedì pomeriggio improvvisamente ho cominciato a non sentirmi bene, forte stanchezza e mal di schiena. Niente raffreddore, niente febbre, niente tosse. Ieri mattina questa sensazione non passava e così per scrupolo sono andato ad eseguire il tampone che ha dato esito positivo».

Lo ha annunciato sabato mattina tramite la propria pagina Facebook Andrea Bassi, nominato assessore al Patrimonio e Demanio, Edilizia Privata, Edilizia economica e popolare ed Edilizia Sportiva per il Comune di Verona, nel rimpasto di giunta avvenuto alla fine di novembre.

Lo stesso Bassi ha poi messo in guardia i veronesi: «La cosa che più mi ha colpito è proprio questa: nessuna avvisaglia e soprattutto nessun sintomo classico, tipo la febbre. Quindi se avvertite un'improvvisa spossatezza o dolori articolari diffusi, prestate attenzione e sentite subito il vostro medico di base per eseguire un tampone rapido. Lo dico per voi ma soprattutto per il bene delle altre persone che frequentate e che magari potreste contagiare inconsapevolmente».

Ciao a tutti. Giovedì pomeriggio improvvisamente ho cominciato a non sentirmi bene, forte stanchezza e mal di schiena.... Pubblicato da Andrea Bassi su Sabato 19 dicembre 2020