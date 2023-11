Arena chiusa per lavori a novembre e gennaio, orario ridotto a dicembre e febbraio

Il Comune di Verona ha aggiornato gli orari di visita all'Arena. La giunta ha rivisto il calendario di apertura e chiusura dell'anfiteatro nel periodo compreso tra l'1 novembre 2023 e il 31 marzo 2024. Periodo in cui proseguiranno i lavori finanziati con l'Art Bonus, a cui si aggiungono gli interventi di adeguamento del monumento in vista delle cerimonie delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

L'Arena, infatti, ospiterà le cerimonie di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali del 2026 e di apertura dei Giochi Paralimpici. L'anfiteatro deve quindi diventare accessibile a tutti e per questo il Governo ha finanziato gli interventi giudicati indispensabili. Lavori che si sommano a quelli avviati nel 2019 e finanziati con l'Art Bonus, i quali prevedono opere di recupero conservativo e di restauro, il rifacimento totale degli impianti elettrici e la creazione di un percorso museale.

Per non intralciare i principali eventi organizzati in Arena, come la stagione lirica estiva, i lavori dell'Art Bonus si possono svolgere solo tra novembre e marzo di ogni anno. E per permettere che le opere del progetto proseguano con minori interruzioni possibili, la giunta comunale ha aggiornato gli orari di apertura al pubblico dell’anfiteatro previste da oggi al 31 marzo, garantendo comunque ai visitatori di conoscere e approfondire la storia del monumento attraverso altre iniziative.

L'Arena sarà completamente chiusa per lavori dal 6 novembre al 6 dicembre 2023 e dall'8 gennaio al 9 febbraio 2024. E sarà aperta con orario ridotto e chiusura anticipata alle 15 dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 e dal 10 febbraio al 15 marzo 2024.

Nei periodi di chiusura totale del monumento, saranno potenziate le iniziative che consentano ugualmente ai visitatori di conoscere e approfondire la storia e la realtà dell’anfiteatro, la cui imponenza e bellezza saranno comunque sempre ammirabili dall’esterno. La direzione dei Musei Civici sta sviluppando un progetto multimediale che si aggiunga alle proposte già attive nelle diverse sedi museali e che accompagnano turisti e visitatori in viaggio tra la storia e la cultura cittadina attraverso le sue principali opere e monumenti.

Il Museo di Castelvecchio offre audioguide in 4 lingue azionabili con sistema touch; la descrizione di 12 capolavori all'interno del percorso di visita, azionabile sul telefono mediante QRcode e predisposta per essere fruibile anche da persone ipovedenti e non vedenti; e una app game su tablet riguardante una parte del percorso espositivo pensato per il target di bambini e ragazzi.

Al Museo degli Affreschi ci sarà un video in loop sulle tecniche dell'affresco e del distacco degli affreschi; e la ricostruzione virtuale in loop del sacello di San Nazaro e dei suoi affreschi medievali.

Al Museo Archeologico ci sarà un video in loop dedicato all'Arco dei Gavi e Porta Leoni secondo i disegni di Giovanni Caroto.

Al Museo di Storia Naturale, infine, sarà disponibile la ricostruzione virtuale del Museo di Francesco Calzolari con un avatar che lo descrive.