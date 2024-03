Il momento tanto atteso si avvicina! Dal 28 marzo Movieland - The Hollywood Park darà il via ad una stagione straordinaria di divertimento e spensieratezza insieme ai suoi tre ristoranti a tema: Medieval Times, Rock Star Restaurant e Safari Giro Pizza. La nuova formula di Safari Giro Pizza offrirà la possibilità di godere di pizza e bevande senza alcun limite di quantità. Dal 23 maggio ripartirà anche il divertimento di Caneva - The Aquapark. CanevaWorld Resort è una location unica in Italia che punta costantemente, stagione dopo stagione, a rinnovare ed incrementare la già ricca offerta di intrattenimento.

Dopo aver celebrato 20 anni di successi nella stagione appena conclusa, Movieland Park è in continua evoluzione e punta a sviluppare esperienze uniche nel panorama italiano e mondiale, a misura di tutta la famiglia. Il team creativo e tecnico di CanevaWorld Resort riversa la propria passione in ogni singolo progetto, sviluppando idee originali, totalmente “made in Italy”.

Movieland Park non è un semplice parco divertimenti: il volo su Marte con Antares Interstellar Space Lines, l’avventura nella centrale elettrica di Magma 2.1, l’adrenalinico viaggio a bordo dei potenti motoscafi di Kitt SuperJet, l’imperdibile safari tra i dinosauri di Pangea sono solo alcune delle esperienze coinvolgenti che Movieland propone. Gli Show con ballerini, cantanti, stunt-men rappresentano il cuore pulsante del parco, offrendo agli ospiti un’immersione totale in storie coinvolgenti che spaziano dall’avventura al romanticismo, dalla comicità all’azione pura. Tutto questo è parte del DNA di Movieland Park.

Tutte le novità della stagione

Anche il 2024 di Movieland - The Hollywood Park potrà vantare un incredibile e variegato ventaglio di novità:

DISASTER – THE BLOCKBUSTER TOUR (Coming soon, apertura in corso di stagione): Un’esperienza epica e straordinaria per gli amanti del cinema! Un emozionante tour adatto a tutta la famiglia che vi condurrà attraverso i set dei migliori blockbuster cinematografici. Preparatevi ad essere catapultati nel cuore dell’azione e a vivere un’avventura che vi lascerà senza parole.

WE ARE BACK: un’avventura 3D tutta da scoprire all’interno di un simulatore multisensoriale con effetti speciali in sala ed attori dal vivo. Un’occasione unica per incontrare i figli e nipoti di Doc Brown!

SAHARA JEEP: La dolce Movyola è bloccata nel bel mezzo del Sahara Occidentale. La nostra ranger Sophie è pronta ad entrare in azione per aiutare Movy a salvare la sua amata, sfrecciando attraverso le sabbiose dune del deserto! Un’esperienza unica per i piccoli esploratori a bordo di fantastiche jeep. Preparatevi per un’avventura indimenticabile attraverso un percorso mozzafiato ispirato al deserto del Sahara!

SPACE JUMPER: Lasciati trasportare da questa avventura! Benvenuti nel magico mondo di Space Jumper: salta, salta e scivola…un’attrazione creata appositamente per i più piccoli, dove la fantasia prende vita e il divertimento non ha limiti!

Gli eventi speciali del 2024

In piena tradizione Movieland Park non possono mancare eventi speciali ad arricchire la stagione:

GRAND OPENING MOVIELAND: venerdì 29 marzo, un giorno dopo l’apertura, si inaugura la stagione 2024 con un evento speciale! Grand Opening della nuova attrazione “We Are Back” con Shows and Entertainment dedicato e “Sahara Jeep”, attrazione kids, con l’immancabile presenza di Movy e la sua amata Movyola.

MOVIELAND PRIDE: dopo il successo delle prime due edizioni, Movieland Park conferma anche quest’anno due giornate dedicate all’unico evento Pride in un parco divertimenti italiano. Sabato 25 e domenica 26 maggio i visitatori avranno la possibilità di immergersi in una festa caratterizzata da un’atmosfera magica con lo scopo di celebrare i valori del rispetto di ogni essere umano, nella sua unicità. Scenografiche esibizioni, esclusive e coloratissime parate, Special Entertainment ed ospiti d’eccezione: questi sono gli ingredienti per un weekend assolutamente imperdibile!

MOVIELAND FILM FESTIVAL: dal 1 al 30 giugno, un mese intero dedicato al mondo del cinema! Durante tutto il mese di giugno corner a tema, comparse e photo point e speciali animazioni aggiungeranno un tocco di magia Hollywoodiana in più, in pieno stile Movieland.

AMERICAN BEER FEST: dal 31 agosto al 29 settembre torna anche l’American Beer Fest, uno degli storici eventi del parco: un appuntamento irrinunciabile per i fan di Movieland! Una festa in completo stile americano con birre speciali da gustare nei food point allestiti per l’occasione, food truck con golose ed introvabili prelibatezze gastronomiche provenienti direttamente dagli USA, da assaporare nel Parco ma anche da acquistare e portare con sé.

HALLOWEEN SEASON: dal 5 ottobre al 3 novembre mostri, streghe, fantasmi, scheletri, demoni saranno pronti a far rivivere le atmosfere più macabre del mondo dei film a tutti i visitatori per un divertimento al cardiopalma. Torneranno a Movieland Park gli Acchiappafantasmi con Ghost4Fun, i Krampus – Alfagor Merano e comparse a tema horror.

NATALE ALL’IMPROVVISO: Il 9-10 e il 16-17 novembre le vie di Movieland si riempiranno dei colori e delle decorazioni sui toni dell’arancione autunnale e del rosso e verde natalizio. Anche gli show e gli intrattenimenti saranno pensati in chiave inusuale con una combo del meglio di Halloween e Natale, semplicemente irresistibile. Un weekend ricco di stupore e divertimento che conquisterà i piccoli e grandi ospiti di Movieland.

Informazioni e contatti

Tutte le informazioni utili per pianificare la propria giornata a CanevaWorld Resort sono disponibili sul sito: www.canevaworld.it.