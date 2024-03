Rievocazione Storica Caprino-Spiazzi: aperte ufficialmente le iscrizioni per la nuova edizione

Sono state aperte il 27 marzo le iscrizioni alla Rievocazione Storica Caprino-Spiazzi, l’evento organizzato dall’Automobile Club Verona in collaborazione con ACI Verona Sport ed A.C. Verona Historic che il prossimo 21 aprile tributerà nuovamente un tassello alla memoria di una manifestazione che ha definito i contorni della passione veronese per il motorsport. Potranno partecipare vetture stradali e in allestimento corsa costruite entro il 1996 anche se per le vetture da competizione l’organizzazione sta lavorando per avere la conferma.

Le iscrizioni saranno pertanto accettate momentaneamente con riserva salvo dare comunicazione dettagliata nei prossimi giorni. Al codone si aggiungerà anche un esclusivo raduno Ferrari organizzato insieme alla concessionaria INECO, Ferrari Deler per Verona.

Il raduno Ferrari affronterà la prima salita e poi si fermerà a Villa Carriola per il pranzo. I partecipanti potranno poi scegliere se affrontare anche la seconda ascesa o se fare rientro. Tutti gli altri partecipanti invece affronteranno due ascese, una alla mattina intorno alle ore 11 e la seconda dalle 14 circa in poi. La cerimonia di premiazione sarà ospitata a Villa Carlotti, sede comunale di Caprino Veronese. Informazioni e ulteriori dettagli sono disponibili sul sito: caprinospiazzi.com.