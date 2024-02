Aoui ringrazia i volontari. «Contribuiscono alla salute dei pazienti»

Girano per le corsie degli ospedali di Borgo Trento e di Borgo Roma, oppure vanno nelle case dei malati per aiutare le famiglie. Sono le centinaia di volontari delle 34 associazioni convenzionate con l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui), formati e autorizzati all'accesso nei reparti. Il loro aiuto è fondamentale e soddisfa ogni giorno necessità diverse: dal servire i pasti al fare compagnia ai malati; dalla sensibilizzazione su patologie meno conosciute alla cura anche dei famigliari. E a tutti loro, è arrivato il ringraziamento del direttore generale dell'azienda ospedaliera Callisto Marco Bravi, in occasione della Giornata mondiale del malato.

Venerdì scorso, 9 febbraio, Bravi ha consegnato ai rappresentanti delle 34 associazioni un attestato di ringraziamento, con la seguente motivazione: «Per la meritoria attività prestata a favore dei pazienti dell'azienda e delle loro famiglie». E insieme al direttore generale era presente anche la dottoressa Marina Spallino, la quale guida l'unità affari generali dell'Aoui che gestisce i rapporti e le associazioni di volontariato.

Tra le 34 associazioni convenzionate ci sono quelle principali attive a livello nazionale, come Abeo, Ail, Abio, Lega Fibrosi Cistica, Aismme, Andos, Cilla, Alzheimer, Fedios, Dba e Uildm, per citarne alcune. E in più ce ne sono alcune locali, come i Volontari ospedalieri policlinico e i Volontari visitatori ospedalieri.

Il gruppo più numeroso di associazioni sono quelle che praticano la cosiddetta terapia del sorriso per portare sollievo a bambini e adulti. Sono sette quelle che operano nei due ospedali scaligeri: Essere clown Verona, Il sorriso arriva subito, Ops clown, Party smile crew, Progetto sorriso, Si amo i clown Verona e Viviamo in positivo (Vip Verona).

I volontari di queste associazioni devono frequentare regolarmente corsi di formazione, compreso anche il tema della sicurezza, e tutti insieme sono stati indispensabili quando c’è stata la massiccia campagna vaccinale contro il Covid.

«L'assistenza alle persone malate deve essere fatta dallo Stato, che non è però l’unico soggetto - ha dichiarato Bravi - Anche realtà private come le vostre, che gratuitamente prestano servizio per la collettività, hanno a pieno titolo un valore pubblico che per me è fondamentale. Per questo volevo ringraziare ciascuno di voi, che siete parte della nostra azienda. I nostri medici ci mettono l’eccellenza professionale e le associazioni di volontariato ci aiutano a rispondere a un bisogno fondamentale che è la salute del paziente. Spesso non si sa la reale portata del lavoro che viene fatto dal volontariato, ma per me la sussidiarietà è concetto fondante del valore pubblico. Oggi abbiamo voluto dare questo piccolo segno di ringraziamento nei vostri confronti per la presenza nelle nostre strutture perché siete un contributo fondamentale».